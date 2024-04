V Veliki Britaniji so se za sprejem zakona odločili zaradi velike podpore javnosti, ki se je v eni izmed anket zavzela za prepoved prodaje vlažilnih robčkov, ki vsebujejo plastiko. Prepoved je podprlo kar 90 odstotkov vprašanih.

Vlažilni robčki postopoma razpadejo v mikroplastiko, ki škodi ekosistemom in prispeva k onesnaževanju vode, obenem pa so z odpadnimi robčki vse bolj nasmetene britanske plaže.

Prepoved temelji na vrsti ukrepov, ki so že bili sprejeti za zaščito vodnih poti na Otoku, nalaga pa tudi odgovornost podjetjem, pospešuje naložbe in krepi inšpekcijske preglede. Zakon so pozdravili tudi okoljski aktivisti, ki pa vlado pozivajo k dodatnim prepovedim izdelkov za enkratno uporabo. Nekateri trgovci vlažilne robčke, ki vsebujejo plastiko, že umikajo s polic.