Danes čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti večeru bo na zahodu začelo rahlo deževati. Čez dan bo zapihal okrepljen veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, ob morju do 15 stopinj Celzija.

Meteorologi napovedujejo, da se bodo zvečer padavine okrepile in se ponoči razširile nad vso Slovenijo. Ob močnejših padavinah se lahko v notranjosti meja sneženja spusti vse do nižin. Na Primorskem bo prehodno zapiha zmerna do močna burja, ki bo proti jutru slabela.

V torek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Več dežja bo v vzhodni Sloveniji. Meja sneženja se bo čez dan dvignila nad nadmorsko višino okoli 1000 metrov.

Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 3 do 9, na Primorskem od 11 do 14 stopinj Celzija. Vremenoslovci opozarjajo, da bodo danes zvečer in v noči na torek sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih presegli hitrost 100 kilometrov na uro. Zaradi mokrega snega pa bo predvsem v višjih legah možen snegolom.

V sredo kaže na oblačno in hladno vreme. Občasno bodo še plohe, lahko tudi snežne. V četrtek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami.