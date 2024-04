Predelave avtomobilov: Domišljija je šla pogosto zelo daleč

Želja, da bi z avtomobilom izstopali, ni nekaj novega. V Sloveniji so predelave vozil prej izjema kot pravilo. V začetku tisočletja je na okus močno vplivala MTV-jeva oddaja Pimp My Ride oziroma Sfriziraj mi avto, kjer so iz zdelanih krip delali umetnine, polne dobrot, od odličnega zvočnega sistema do prenosnih biljardnih miz in še česa bolj odštekanega.