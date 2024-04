Na večeru Šansona v Slamiču bo med drugimi nastopila vokalistka Patricija Škof, ki bo s svojim triom premierno izvedla nekaj svojih skladb. Živi v Švici, komponira in se giblje v svetu jazza, trenutno je na magistrskem študiju na baselski glasbeni akademiji. V zadnjem letu se je spogledovala tudi s šansonom. Svoj Šanson iz tujine je namreč predstavila na Festivalu slovenskega šansona 2023, kjer se je uvrstila med deset finalistov. Z njo na odru bosta pianist Luka Krof in kontrabasist Luka Dobnikar.

Zajtrk so sveža zasedba na glasbeni sceni, sestavljajo jo vokalistka Laura Krajnc, kitarist Sven Horvat, harmonikar Matija Solce ter kontrabasistka Neža Pavlovič. So kantavtorski, etnošansonjerski, zavezani slovenščini, duhoviti, družbenokritični in ustvarjalno nagajivi. S skladbo Jera so na Festivalu slovenskega šansona osvojili nagrado za obetavno mlado avtorico ali avtorja oziroma izvajalko ali izvajalca. Pevec in kantavtor Primož Vidovič, poznan po svojih hudomušnih satirah in doživetih baladah, se bo na odru družil s harmonikarjem Matjažem Balažicem, s katerim v kratkem načrtujeta izid debitantske plošče avtorskih šansonov. Vidovič je bil med finalisti Festivala slovenskega šansona 2023, je dobitnik zlate kante na Kantfestu ter prejemnik nagrade na novosadskem Taktfestu.

Trio pianistke in vokalistke Ane Marie Mitić sestavljata še Žiga Vehovec na harmoniki in kontrabasist Ilj Pušnik. S svojo avtorsko pesmijo V našem belem hodniku je Mitićeva navdušila na nedavnem Festivalu slovenskega šansona 2023 v Rogaški Slatini. Pianist, vokalist in skladatelj Tomaž Hostnik pa se bo na odru v utečenem duetu družil z violinistom in skladateljem Matijo Krečičem. Kot pravijo organizatorji večera, najsvetlejše točke njegove kariere predstavljajo prepoved izvajanja njegove skladbe na Prešernovi proslavi, zlata kanta na Kantfestu, glavna nagrada in nagrada za najboljšo glasbo na Festivalu slovenskega šansona ter nagradi za najboljše besedilo na Popevki. Vokalistka Veronika Nikolovska – gre za umetniško ime mlade vokalistke Veronike Kržičnik – pa se bo predstavila v triu z Lukom Krofom na harmoniki in Gašperjem Lovrencem na kitari. Trenutno se še izobražuje, odkriva in raziskuje. V treh letih svoje ustvarjalne poti je ustvarila šest singlov.