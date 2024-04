#intervju Ajat Najafi, iranski režiser: Na koncu ti ukradejo življenje

Ajat Najafi je iranski filmski in gledališki režiser ter interdisciplinarni in multimedijski umetnik, ki trenutno živi in deluje v Berlinu. Letos je bil član žirije 26. Festivala dokumentarnega filma. V svojem filmskem opusu se ukvarja s kršenjem človekovih pravic. Z njim smo se pogovarjali o iranski revoluciji, položaju žensk v državi in političnem zatiranju iranskih filmskih ustvarjalcev.