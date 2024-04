Dunajska cesta: Namestili še drugo ogromno konstrukcijo nadvoza

Minuli konec tedna je bil del Dunajske ceste na odseku med Tivolsko in Vilharjevo cesto za ves promet zaprt med 19. in 5. uro. Nočna zapora je bila potrebna zaradi dostave in nameščanja še druge konstrukcije novega železniškega nadvoza. Konstrukcija, ki je dolga skoraj 60 metrov, široka 4,5 metra in težka nekaj manj kot 140 ton, je bila najprej sestavljena na nekdanji cestninski postaji Torovo in nato pripeljana v središče Ljubljane. S tovornega vozila so jo na stebra dvignili s pomočjo dveh posebnih dvigal. Namestitev te konstrukcije je del projekta rekonstrukcije obstoječega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto. Trenutno dela potekajo na južnem delu nadvoza, medtem ko po severnem delu še poteka železniški promet. Ko bo južni del nadvoza končan, bodo Slovenske železnice promet preusmerile nanj, gradbeni delavci pa se bodo lotili del na severnem delu nadvoza. vbr