Mestna občina Koper ima veliko tranzitnega prometa turistov, ki uporabljajo navigacijo, da bi se izognili plačilu vinjete ali gneče na hitrih in regionalnih cestah. Ti zato velikokrat vozijo po stranskih, lokalnih poteh, te pa na zemljevidih večkrat niso ustrezno kategorizirane, kar ustvarja zastoje tudi na teh cestah in tako številne neprijetnosti povzroča tudi domačinom.

V zaledju koprske občine je denimo nastala prav posebna zmeda, saj je Googlova aplikacija za načrtovanje poti potnike, ki so iskali alternativne poti proti Hrvaški, peljala v smeri mejnega prehoda Podgorje in naprej proti vasi Jelovice na hrvaški strani, a skozi vas Podpeč, kjer so nastajali pravi prometni zamaški. Nasprotno pa aplikacija voznikom ni ponudila poti skozi Podgorje, zato je v tem kraju vladalo pravo mrtvilo, ki so ga opazili tamkajšnji turistični in gostinski delavci.

»Ponudniki navigacijskih sistemov od nekod poberejo podatke in jih natisnejo. Ali dobijo dobre podatke ali slabe, je pravzaprav odvisno tudi od nas,« je pojasnil vodja občinske službe za digitalni razvoj Andrej Erzetič in dodal, da je stvar, kaj bodo ponudniki navigacij od tega upoštevali, njihova stvar, saj gre za zasebna podjetja, na katera ne morejo vplivati. Z novimi posnetki cest bodo tako skušali prikazati dejansko stanje lokalnih cest in tega, kakšen promet je tam mogoč in dovoljen.

Spomladi novo snemanje občinskih cest

Za pridobitev podatkov v takšni obliki, kot jo sprejemajo ponudniki navigacijskih storitev, bodo morali občinske ceste, prometne znake in oznake na cestišču znova posneti. Po Erzetičevih besedah je to mogoče storiti le spomladi. Želijo si, da bi bilo to že letos, a bo težko, ker morajo najprej objaviti razpis za izvajalca snemanja. Slednje bo nato potekalo približno 45 dni.

Mestni svetniki so ta teden že potrdili 150.000 evrov vredno naložbo v projekt. Erzetič je ob tem razložil, da so v preteklosti poskušali doseči izločitev posameznih cest iz aplikacij za navigacijo, a je največji ponudnik storitev to zavrnil. Obrnili so se na Nacionalni center za upravljanje prometa, ki posreduje podatke o stanju na cestah podjetjem. Ugotovili so, da obstoječi sistem nadzora občinskih cest ne omogoča pošiljanja podatkov v uporabni obliki, saj je bil zasnovan za upravljanje prometa in ne za navigacijo.