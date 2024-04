Tako so pri AMZS v raziskavi ugotovili, da kar 36 odstotkov vprašanih ne bi znalo zamenjati kolesa, 25 odstotkov pa jih ne bi znalo uporabiti dvigalke. In če dodamo, da je v raziskavi 11 odstotkov voznikov priznalo, da niti ne vedo, kje v njihovem štirikolesniku je dvigalna naprava oziroma ali jo sploh imajo, je to lepo opozorilo vsem, ki se ukvarjajo s pismenostjo voznikov pri nas. Zato se zdi smiselno, da bi nas o menjavi pnevmatike poučili že med šolo vožnje, pa čeprav gre za dogodek, ki se zgodi resnično redko.

Zanimivo, da se večina zamenjave pnevmatike ne loteva sama, raje pokličejo asistenco na cesti, kljub temu pa moramo vsi vozniki vedeti, kako ravnati, saj je ustavljeno vozilo na cesti treba ustrezno zaščiti, da ne bi vanj trčilo drugo vozilo. Nesreče na avtocesti, ko tovornjak zbije voznika, ki je na odstavnem pasu menjaval pnevmatiko, žal niso tako zelo redke. In kakšen je napotek? Ko se ustavite ob robu ceste, vključite varnostne utripalke, oblecite odsevni jopič in postavite varnostni trikotnik najmanj 100 metrov za avtomobilom, na avtocesti ali hitri cesti, kjer so hitrosti višje, pa na oddaljenosti najmanj 250 metrov. Po postavitvi varnostnega trikotnika se je treba umakniti s ceste, če je le mogoče, za ograjo ob robu ceste.

Vse več novejših avtomobilov pa sploh ne premore rezervne pnevmatike, temveč set, v katerem sta priročni kompresor in posebna tesnilna tekočina. Toda v tem primeru se lahko sami popravila lotevamo le takrat, ko je pnevmatika predrta, ne pa tudi kakor koli drugače poškodovana. Set je namreč predviden za krpanje manjših lukenj in ne kot trajno popravilo. Moramo pa pri nadaljnji vožnji upoštevati, da je maksimalna hitrost vožnje omejena na 80 kilometrov na uro. Nato sledi obisk vulkanizerja. Zgodba zase so avtomobili, ki ne premorejo niti rezervne pnevmatike niti seta za polnjenje s peno, temveč tako imenovane pnevmatike run flat, ki omogočajo vožnjo s prazno pnevmatiko do približno 20 kilometrov daleč.

Do marsikaterega predrtja pride, ker pnevmatik ne vzdržujemo redno. Ključno je namreč, da zračni tlak ustreza vrednostim, ki so priporočene in navedene v priročniku vašega vozila. Tako boste pnevmatikam tudi podaljšali življenjsko dobo. Seveda pa se vam predrtje kljub upoštevanju navedenega lahko primeri. Smola, pač. Tedaj je najbolj priročno poklicati asistenco, pa še rok si ne boste umazali. x