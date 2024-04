Edina slovenska modna zadruga Zoofa je v okviru praznovanja svoje desete obletnice pripravila modno revijo, na kateri je sedem uveljavljenih slovenskih modnih oblikovalcev predstavilo najnovejše kreacije za pomlad in poletje 2024. Ob glasbi v živo odlične Ani Frece, sodobne glasbene ustvarjalke, ki v lastnem glasbenem slogu povezuje ljubezen do številnih zgodovinskih obdobij ter glasbenih žanrov, ter zasedbe in zasedbe Hotel za srečo je dobrih sto vabljenih gostov dobilo tudi priložnost, da zasede stole ob mizah v secesijski Unionski dvorani. Preostali gostje, željni spremljanja modnega dogodka, so se porazdelili po dvorani, zaradi velikega zanimanja – ki je več kot očitno presenetil tudi organizatorje, pa je bil do zadnjega kotička zaseden tudi balkon dvorane.

Predstavitev aktualnih kolekcij

V duhu osvežujočega kavarniškega vzdušja je modni dogodek odprla oblikovalka Simona Kogovšek. Ob akustični glasbi je voditelj večera Boštjan Romih pospremil manekenke z besedami, ki označujejo značaj aktualne kreacije, ki je ženstvena in atraktivna, prav tako igriva, pogumna in »malo prismuknjena, drzna«. Pri kolekciji Simone Kogovšek je sodelovala tudi znamka nakita Lil.U. Sledila je predstavitev neodvisne slovenske modne blagovne znamke Aemona, za katero stoji mlada slovenska modna oblikovalka Anika Opara. Znamka združuje digitalno oblikovanje s tradicionalnim krojenjem in izdelavo oblačil v manjših serijah, kolekcija pa vključuje kakovostne materiale z avtorskimi potiski ter reinterpretacijo klasičnih kosov oblačil. Njena aktualna kolekcija Reflectō pa prek oblačil predstavlja »človeški um kot zrcalo, ki v zunanji svet preslika naše misli, vzorce in čustva. Tako kot ogledalo zrcali sliko fizičnih teles, je introspekcija kot ogledalo, ki razkriva odsev notranjih stanj«.

Kakovostna počasna moda

Sledila je kolekcija Tine Pavlin, katere slog blagovne znamke je »prevelika ulična moda«, minimalistična, ki pa jo gre kombinirati tudi z elegantnejšimi kosi. Njena estetsko in tehnično dovršena oblačila pogosto prestopajo meje klasičnega oblikovanja. Kot tudi njena najnovejša kolekcija Sanjska pripoved razkriva »nežni svet jutranje rose srebrnih kapljic, ki krasijo zabrisane odtenke narave in zbirko pastelnih cvetov iz našega namišljenega svetišča«. V kolekciji je veliko plastenja, nekaterim materialom so dodani elementi s tehniko sitotiska. Z zanimanjem so povabljenci pospremili predstavitev Mojce Celin, oblikovalke blagovnih znamk Princip in AkinoraCelin. Vodilo kolekcije Lightness so unikatnost, najvišja kakovost in počasna moda, ki trendom ne le sledi, ampak jih ustvarja. Oblikovalka zagovarja, da pri individualnosti, ženstvenosti in navdihu ne sme biti nobenega kompromisa. Koncepti ženstvenega telesa, njegovega udobja ter popolnega prileganja tkanin in krojev pa tokrat sijejo skozi zgodbo poletne kolekcije.

Za ženske, ki eksperimentirajo z modo

Sledil je drugi del revije, katere uvod je pripadal oblikovalki Renati Bedene, ki jemlje svoj navdih iz narave, v svojih oblačilih pa svet rastlin predrugači z rokodelskimi tehnikami in pri izdelavi sledi novim, modernim tehnikam. Znamko odlikujejo detajli in večstranskost, kjer oblačila pogosto omogočajo možnost raznolike uporabe, tudi transformacije, kar podaljšuje njihovo nosljivost več kot samo eno sezono, in kolekcije tako težijo k trajnosti. Njena najnovejša kolekcija Bon Voyage Chic je namenjena ženski, ki obožuje eksperimentiranje s kombinacijami in plastenjem oblačil, ne glede na priložnost.

Svojo blagovno znamko je predstavil tudi David Bacali Pesko, ki ustvarja pod imenom davidbacali. Gre za tako imenovane statement kose, ki so zmes igre plastenja, tekstilnih printov, tekstur in monokromatike ter so del njegove pomladne kolekcije. Ta se poigrava z mislijo o eklekticizmu oblačilnih kosov, katerih skupni imenovalec je razkošna ležernost. Zadnja oblikovalka, ki je s svojimi kreacijami popestrila za mnoge nepozabni modni večer, je bila Barbara Franjić, ki stoji za modno znamko Patricia Pie. S kolekcijo Dreamscape je Franjićeva Unionsko dvorano popeljala na čarobno potovanje v deželo, kjer se romantika in fantazija prepletata z umetniško izvirnostjo. Tudi tokrat je oblikovalka navdih našla v cvetju, ki se odpre v večplastnost in je metafora za kolekcijo, ki razkriva bogastvo tekstur in krojev.

Ambasadorke blagovnih znamk

Med drugim so se po modni brvi sprehodile tudi igralka Maja Martina Merljak, ki je kot ambasadorka modne znamke odigrala vlogo manekenke za otvoritveno kolekcijo Simone Kogovšek. Pevka Raiven je predstavljala znamko Aemona, modno znamko Princip pa je nosila podjetnica, spletna vplivnica in zvezda resničnostnega šova Vražje dame Pika Zrim. Voditeljica in igralka Ula Furlan se je sprehodila v modnih kosih znamke Renata Bedene, ljubiteljica modnega sveta Ana Elez pa v kreacijah Tine Pavlin. Polona Požgan, priljubljena radijska in televizijska voditeljica, je tokrat »zažigala« v oblačilih modnega oblikovalca Davida Bacalija, modno revijo z naslovom Kdo kroji prihodnost pa je sklenila znamka Patricia Pie, katere ambasadorka je bila pevka Tjaša Hrovat Steklasa, ki z blagovno znamko sodeluje že več časa, tokrat pa se je za ta večer prelevila še v manekenko.