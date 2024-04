Ste si kdaj drznili pogledati v prihodnost? To je z naskokom najlažje narediti tako, da obiščete vedeževalko, vsega skupaj pa se lahko, če ste bolj drzni, lotite kar sami. Za to boste potrebovali stekleno kroglo, hkrati pa razvit občutek, kako razmišljati leta v naprej. Če obstaja poklic, ki mu je gledanje v prihodnost blizu, je to zagotovo oblikovalec avtomobilov. Ker celoten razvoj avtomobila, in pomemben del tega je tudi oblikovanje, traja več let, je ključno, da oblikovalec s svojo vizijo zadene v polno, v nasprotnem se lahko zgodi prodajna katastrofa in je avto med kupci nezaželen. A kako drzni so oblikovalci dejansko lahko?

Odvisno od znamke. Če beseda nanese na Hyundai, je dovoljeno (skorajda) vse. Vsaj tak občutek smo dobili, ko smo prvič zagledali kono. Športnega terenca, ki je oblikovan futuristično. Ali prevedeno, za volanskim obročem boste še kako prepoznavni, pa če si boste tega želeli ali ne. Nam je bila njena oblikovna drznost všeč, hkrati pa so nam misli nehote pobegnile v 90. leta minulega stoletja, ko so se vozilom iz Južne Koreje, tudi hyundaijem, posmehovali in jih podcenjevali. Danes je zgodba postavljena na glavo, s preprosto resnico: avtomobilov ni več slabih in dobrih, so le še dobri in zelo dobri. Verjemite nam na besedo. Kona spada med boljše.

Najprej manjše pojasnilo. V povezavi s športnim terencem začnemo razmišljati tudi o štirikolesnem pogonu, a ga kona ne premore. Po njem ne povprašujejo, je odgovor razvojnikov. Kljub temu gre za vozilo SUV, zasnovano v Evropi in namenjeno Evropejcem. Sedi se visoko, voznikov sedež je udoben in električno nastavljiv, nabor serijske opreme pa milo rečeno bogat. Aktivni tempomat, ogrevana sedež in volanski obroč, navigacija ter parkirni senzorji v kombinaciji s kamero je le nekaj bonbončkov, zaradi katerih se bo lastnik kone preverjeno počutil dobro. Notranjost je sodobna. V oči padeta povezana barvna zaslona (premer vsakega je 31,2 centimetra oziroma 12,3 palca), desni je na dotik. Pri Hyundaiju dobro vedo, da to vsem uporabnikom ni blizu, zato je do menijev mogoče dostopati prek stikal na volanskem obroču ali pa gumbov pod zaslonom, kar je hvalevredno in stvar močno poenostavi. Enostavna pa je tudi sama vožnja.

Testna kona je hibrid ali prevedeno kombinacija bencinskega in električnega motorja s sistemsko močjo 141 konjev (104 kW). Sliši se dovolj, a v praksi ni vedno. Na avtocesti, sploh pri vožnji v klanec, bi si želeli kakšnega konjička več v čredi, ko tudi odločen pritisk stopalke za plin ne pomaga in začno konji težko dihati. Vrtenje v visoke vrtljaje (6-stopenjski samodejni menjalnik bi mogoče lahko malce prej prestavil) pa se pozna tudi pri porabi, tako je kombinirana presegla mejo šestih litrov, kar je za hibrida preveč. Za nameček je v kombinaciji z zgolj 38-litrsko posodo za gorivo doseg z enim polnjenjem skromnih 600 kilometrov. Zgodba se obrne v mestu, ko se električni motor izdatno vklaplja in je poraba lahko tudi pod mejo petih litrov. V tem primeru je hibrid alternativa dizelskemu motorju, ki pa ga kona več ne premore. Zdaj ko vemo, da s kono ne bomo dosegali hitrostnih rekordov, saj lastnik k temu niti ne bo stremel, je treba omeniti predvsem, da je udobje vožnje na res visoki ravni, vrtenje volana pa je enostavno in neutrudljivo. Če se boste slučajno utrudili, bo to zaznala tudi kamera, nameščena za volanom, in vas opozorila s piskanjem, avto pa piska tudi, če vozite prehitro. Vse skupaj zna biti sprva moteče, a se piskanja privadite. Lahko pa sisteme tudi izklopite.

Z lahkoto pa se privadite tudi konine prostornosti. V primerjavi s prvo generacijo je zrasla za dobrih 18 centimetrov na 4,35 metra. Na zadnji klopi bosta lahko sedela tudi košarkarska organizatorja igre, prtljažnik pa že v osnovi pogoltne 407 litrov oziroma 466, če izkoristite dvojno dno. Hvalevredna je tudi električna pomoč dokaj zajetnih prtljažnih vrat, če potrebujete več prostora in zadnjo klop podrete, pa nastane uporabno ravno dno. V 1300-litrsko luknjo z veliko začetnico lahko spravite tudi dve gorski kolesi. Ni ravno poceni, saj je treba zanjo odšteti 36.300 evrov, a je pri tem najvišjo stopnjo opreme impression treba vzeti v zakup. Če ste malce manj razvajeni, lahko prihranite štiri tisočake (oprema style), a bo bonbončkov, predvsem asistenčnih sistemov, manj. Je pa res, da trenutno ponujajo 2500 evrov promocijskega prihranka, kar kono prikaže v lepši luči. Imeti ali ne imeti jo, to je sedaj vprašanje. Mi svoj palec usmerjamo navzgor.