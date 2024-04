Kralji s slovenskim kapetanom na čelu se bodo tretjič po vrsti pomerili s kanadsko zasedbo iz Edmontona, ki so kalifornijski hokejski kolektiv trikrat po vrsti izločili že v prvem krogu izločilnih bojev. V medijih so se pojavljala ugibanja, da so kralji po uvrstitvi v končnico namenoma na koncu zabeležili nekaj porazov v iskanju "ustreznejšega" tekmeca v prvem krogu končnice.

Upa, da bodo letos premagali Edmonton

"O tem je bilo veliko govora v medijih. Kar se nas tiče, smo normalno želeli zmagati zadnjo tekmo, ne glede na to, kdo bi bil naš nasprotnik. Dejstvo v končnici je tudi, da se enkrat, če želiš iti do konca, prekrižaš tudi z ekipo, ki ti ne ustreza najbolj in to ekipo je treba premagati. Zdaj smo spet dobili Edmonton, tretje leto zaporedoma, upam, da nam jih bo letos uspelo premagati," je v izjavi za slovenske medije pred začetkom končnice dejal Kopitar.

"Pripravili se bomo, kar se da dobro. Na razpolago imamo vse igralce, kar je zelo dobro. Pripravili se bomo, odigrali po najboljših močeh in upajmo, da se nam bo letos izšlo," je še dejal 36-letni Hrušičan, ki nastopa v svoji 18. sezoni v ligi NHL. Vse je odigral v dresu LA Kings.

Kanadski naftarji so redni del sezone sklenili na drugem mestu razvrstitve v tihomorski skupini, tik za vodilnim Vancouvrom in pred Kings.

Treba je gledati naprej

"Vsaka tekma, vsaka serija se začne z rezultatom 0:0. Sezono smo začeli dobro, čez vso sezono 82 tekem je bilo nekaj vzponov, nekaj padcev. Oni so začeli slabše in so potem odigrali bolje, mi smo začeli dobro, pa potem padli in se spet pobrali. To je to, tu smo, končnica, novo poglavje, nova zgodba, ki se začne pisati. Redni del je nekako celo pozabljen. Gledamo naprej, kaj lahko naredimo, da se uvrstimo v drugi krog," je pojasnil Kopitar.

Edmonton je bil težko rešljiva uganka za kalifornijski kolektiv to sezono. Štiri tekme in tri zmage. "Normalno bomo pogledali tudi kar nekaj videa, kar se tiče njihove igre in kar se tiče naše igre, kaj lahko naredimo boljše, v čem so oni dobri. Analiza se bo zagotovo naredila. A potrebno je gledati naprej, iti optimistično v prvo tekmo in poizkusiti zmagati."

Kopitar se strinja, da nimajo izrazitih posameznikov, a jih krasi usklajena ekipa kot taka. "Za ta korak naprej bo zmagala ekipa. Nimamo posameznika kalibra Connor McDavid oz. Leon Draisaitl. Skozi celo sezono smo dobro igrali ekipno in to nas bo gnalo še naprej. Nenazadnje, če bomo uspešni, bo to prav zaradi tega."

Vsak lahko osvoji pokal

Slovenskega asa prav tako ne skrbi, da ne bodo imeli prednosti domačega terena na uvodnih dveh tekmah končnice.

"Na začetku nismo bili najboljši pred domačimi gledalci, proti koncu sezone pa smo doma igrali dobro. Osebno še raje začnem na poti, sploh če nam uspe zmagati eno tekmo. Če bo tako, bo takoj prednost na naši strani. A tekma kot tekma, ne glede na to, kje jo igraš, moraš dati vse od sebe, rezultati pa bomo videli, kakšni bodo," je prepričan Kopitar.

"Vseh 16 ekip, ki so se uvrstile v končnico, je zasluženo tam. Da bi nekoga izpostavil, pa mislim, da ga ne morem. V zadnjih letih se je liga zelo izenačila, vsak ima letos zelo dobre možnosti za osvojitev pokala."

Po šestih sezonah Kopitar ni prvi strelec ekipe, ampak tretji, a 70 točk je po lanski sezoni najboljši dosežek zadnjega obdobja. Kopitar svoj učinek v rednem delu sezone ocenjuje za "kar v redu". "Kaj naj rečem? Bili so vzponi in padci. Začel sem dobro, malo sem padel, zdaj pa upam, da gre krivulja spet navzgor in upam, da bo forma prava za končnico."

Kopitar je sodeloval pri obeh največjih uspehih Los Angelesa, ko je s kralji kot prvaki lige NHL v letih 2012 in 2014 osvojil najbolj čislano hokejsko klubsko lovoriko - Stanleyjev pokal.