V Ljubljani sta se v dveh dneh pripetili hudi delovni nesreči. V petek okoli devetih zjutraj je na gradbišču v Šiški umrl 55-letni moški. Voznik tovornjaka je na gradbišču čistil nakladalni del tovornjaka, ko je voznik bagra pri vzvratni vožnji trčil vanj in delavca stisnil ob tovornjak. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl, so sporočili s PU Ljubljana. Policisti so opravili ogled kraja nesreče in obvestili delovnega inšpektorja. Preiskujejo sum kaznivega dejanja, o ugotovitvah pa bodo obvestili državno tožilstvo.

Druga nesreča pa se je pripetila v soboto okoli poldneva. 18-letni moški je po navedbah policije na gradbeni oder vlekel železno palico, s katero je zadel v električno napeljavo. Zaradi udara elektrike je izgubil ravnotežje in z gradbenega odra okoli tri metre v globino. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je njegovo življenje ogroženo. Odpeljali so ga v ljubljanski klinični center. Policisti so opravili ogled kraja nesreče in obvestili delovnega inšpektorja. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.