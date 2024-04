Po navedbah časnika Korea Economic Daily odločitev o šestdnevnem delovniku prihaja po depreciaciji južnokorejske valute von, naraščajočih cenah nafte in visokih stroških zadolževanja, ki so načela lansko poslovanje nekaterih domačih podjetij.

Vodilni v skupini Samsung, ki obsega zelo različne sektorje proizvodnje - od jeklarstva, pridobivanja surovin za elektroniko do ladjedelništva, elektroindustrije in finančnih storitev -, bodo šesti delovni dan v tednu opravljali bodisi ob sobotah bodisi ob nedeljah.

Nekateri že prostovoljno delajo več

Podaljšani delovni teden je uveden tudi za vodilne v divizijah proizvodnje in prodaje. Pregledati bodo morali svoje strategije in jih prilagoditi spremenjenim geopolitičnim razmeram zaradi nadaljevanja vojne med Rusijo in Ukrajino ter naraščajočega bližnjevzhodnega konflikta.

Del vodstva skupine Samsung, ki se ukvarja s težko industrijo, je sicer šestdnevni delovni teden prostovoljno uvedel že v začetku leta.