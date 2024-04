Skrivnost dolgoživosti na gastronomski sceni, kulinarična odličnost, zaupanje v osebni talent in vizijo, pa tudi vprašanje - zakaj v gastronomiji zanemarjamo tradicijo in slepo sledimo trendom z vzhoda in zahoda? To je le nekaj tem in vprašanj, ki so jih včeraj v uvodu festivalnega programa odprli domači in tuji poznavalci gastronomije. Poleg številnih atraktivnih panelov, tečajev kuharskih mojstrov in predstavitve gastronomskih dobrot so sinoči na festivalu slovesno podelili tudi nagrade Zlata košarica in predstavili monografijo Okusi Istre, ki združuje gastronomske čare Istre v svetu neoporečnih okusov.

Okus in čustva v kombinaciji s strastjo štejejo

Na panelu so o izvirnosti in kreativnosti v kuhinji spregovorili Paul Ivić, chef hrvaških korenin in lastnik dunajske restavracije Tian, ​​Leonardo Fonseca, kolumbijski chef, in Jeffrey Vella. »Vseeno mi je, ali ljudje vedo, kako ustvarjam jedi, pomembno mi je, da jim posredujem okus in čustva,« je dejal Fonseca, Vella pa je dodal, da ustvarjalnost ni izziv, ampak življenjski slog. »Če delaš, kar imaš rad, ni pritiska. Potem govorimo o strasti. In najpomembnejše je, da imamo dobro ekipo,« je dodal Ivić.

Chef David Skoko meni, da se veliko govori o tradiciji, izbiranja hrane pa se potrošniki lotevajo preveč ležerno, po liniji najmanjšega odpora, slepo pa sledijo svetovnim trendom, ki v domačem okolju nimajo nobene zveze. Hrvoje Zirojević, chef restavracije Dvor, meni, da je tradicionalno lahko tudi moderno in zagovarja kombinacijo starih, tradicionalnih okusov v sodobni izvedbi.

Kuharski mojstri: » Z vsakim krožnikom smo pred sodiščem javnosti«

Panel »Dvajset let na vrhu« je združil štiri kulinarične velikane - lastnike in chefe Hrvoja Zirojevića - Dvora, Danielo Kramarić - Plavi podrum, Borisa Šuljića - Boškinca in Danijela Đekića - Monte. Spomnili so se, kako so postopoma napredovali in je bil vsak dan poln izzivov. »Vsak dan smo testirani. Tam ni ničesar, kar bi vam jutri pomagalo. Z vsakim krožnikom smo pred sodiščem javnosti,« je dejal Šuljić in mlajšim generacijam svetoval, naj se ne pripravljajo na to dolgo pot, če jim manjka entuziazma.

»Absolutno vse bi naredila še enkrat, tako težko kot lepo, saj me drugače ne bi bilo tukaj, pa so bile besede Ivane Bekavac, chefinje, ki jo spremljamo v kulinaričnem šovu Hell's Kitchen Hrvaška in lastnice nekdanjega zagrebškega bistroja Kut.

Včerajšnji bogat programski dan so sklenili s podelitvijo prestižnih nagrad Zlata košarica, ki jih že deveto leto najboljšim v stroki podeljuje Ja telačac.

Nagrade najboljšim in najuspešnejšim

Rovinjski Weekend Food Festival je nastal v podporo domači panogi pridelave, predelave, prodaje, priprave in strežbe hrane in pijače. Sinoči so podelili tudi nagrade, ki so jih prejeli: Trgovina Mrkvica v kategoriji Mali trgovec Leto, Tehnološki dobavitelj leta RIS, Družbeno odgovorno podjetje leta Cromaris, v kategoriji Produkt leta je bil za najboljšega razglašen Čokolino temni, Proizvajalec leta na Hrvaškem je Podravka, Trgovec leta pa DM.

Posebnost in novost letošnjega festivala je brezplačen vstop za vse obiskovalce, danes bo odprt do 24h, jutri pa od 10. do 17. ure.