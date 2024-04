V svoji dolgi znanstveni karieri je napisal več kot 20 knjig, nekatere med njimi so postale uspešnice. V slovenščino je prevedena njegova Pojasnjena zavest.

»Brez filozofije ni znanosti, obstaja le znanost, katere filozofska prtljaga je sprejeta brez razprave,« pa je Dennett zapisal v knjigi Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life, ki je sprožila burne razprave z drugimi ameriškimi misleci.

Dennett je poskušal v 90. letih minulega stoletja razložiti razvoj možganov v smislu evolucije ljudi iz drugih oblik živalskega življenja. Leta 1991 je dejal, da je zavest mogoče razumeti le z razumevanjem fiziologije možganov, ki jih je videl kot neke vrste »superračunalnik«.

Kasneje je bila religija eno njegovih velikih študijskih področij. Avtor, odkriti ateist, je skupaj s kolegico Lindo LaScola objavil raziskavo z naslovom Caught in the Pulpit: Leaving Belief Behind, v kateri je opravil pogovore z na desetine duhovniki, ki so razkrili svoj skepticizem, a menili, da njihovo delo zagotavlja tolažbo vernikom.

Dennettova dela so doživela tudi glasbene priredbe, kot je na primer Mind Out of Matter, pri katerem je sodeloval ameriški skladatelj Scott Johnson, znan po kombiniranju melodij z govori različnih kadenc in zvenov.