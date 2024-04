Povračila med blaznostjo in preračunljivostjo

Bližnjevzhodni biblično-mafijski ples »oko za oko, zob za zob« je prišel do tiste točke preloma, ko lahko nenehni povračilni napadi vodijo zgolj še v popolno uničenje najmanj dveh držav v regiji, s širšo regionalno destabilizacijo in gospodarsko krizo, ki bi s poletom cen nafte skorajda neizbežno imela globalne posledice. Včerajšnji izraelski napad na iranske cilje je bil del velike povračilne igre, ki je bila tik pred tem, da se iz kočljive igre moči in egotripov v želji po regionalni hegemoniji in političnem preživetju sprevrže v popolno katastrofo.