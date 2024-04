Javno pismo:

Sporočili smo, da imamo tudi mi dovolj, saj družinska medicina doživlja erozijo, ki bo v naslednjih letih prinesla nepredstavljive posledice. Teža zdravljenja se bo ponovno prenašala na sekundarni nivo, povečala se bo obolevnost in s tem umrljivost med državljani. Državljane Slovenije smo zato pozvali, da se skupaj z nami zavzamejo za dostopno, varno in strokovno zdravstvo.

Nad odzivom Ministrstva za zdravje na naše javno pismo smo se zgrozili. Zavajanje in relativizacija razmer sta v časih, ko so razmere tako zaskrbljujoče, milo rečeno, neodgovorna. Namenjena zgolj temu, da skušajo odgovorni prikriti lastno vlogo pri slabšanju razmer. Zaradi takšnega odnosa nas je danes še več tistih, ki želimo javno opozoriti, da so razmere v primarnem zdravstvu alarmantne. Prej ko si bodo odgovorni to priznali, prej bodo začeli sprejemati ukrepe za reševanje razmer.

Zakaj? Zato, ker odziv ministrstva vsebuje številne neresnice, manipulacije in zamolči pomembna dejstva. Trdijo, da naš model primarnega zdravstva pogosto izpostavljajo tudi v drugih evropskih državah kot primer dobre prakse, zamolčijo pa, da prav nobena država EU nikakor ne poskuša prekopirati našega modela. Zavedajo se namreč, da za tak model ni mogoče zagotoviti zadostnega števila zdravstvenega kadra.

Ministrstvo za zdravje navaja, da je število vseh zdravnikov naraslo za 31 odstotkov, zdravnikov splošne in družinske medicine pa za 32 odstotkov. In da je bilo v letu 2013 v Sloveniji zaposlenih 1025 zdravnikov splošne in družinske medicine, v letu 2022 pa 1349. Pozabili pa so dodati za državljane nekaj veliko bolj pomembnih dejstev. Po podatkih ZZZS se je število zavarovancev v tem času povečalo za 100 tisoč, za 26 odstotkov pa se je povečalo število zavarovancev nad 65 let. Pozabili so omeniti tudi, da število zdravnikov družinske medicine od leta 2020 ne narašča več, saj so bili od leta 2016 sprejeti številni ukrepi, s katerimi se je zmanjševalo zanimanje mladih za poklic družinskega zdravnika. Dejstvo je, da se število nosilcev timov družinske medicine zmanjšuje. Po uradnih podatkih ZZZS jih je bilo leta 2013 856, leta 2020 963, leta 2022 956 in 2024 946. Še en dokaz, da se resnično obetajo dramatični časi, kaže tudi podatek, da se je na trenutnem razpisu za specializacije iz družinske medicine na 70 prostih mest prijavilo 22 kandidatov.

In kakšne ukrepe sprejema ministrstvo? Letos je sprejelo uredbo, s katero je drastično zmanjšalo možnosti nagrajevanja za time v ambulanti družinske medicine. Kazni, ki jih lahko dobijo izvajalci družinske medicine, so se povečale na do 10 tisoč evrov za posamezno kršitev. Gre za petdesetkratno povečanje možnosti kaznovanja. Tudi za najbolj banalne administrativne napake ali nedoslednosti. Tudi za morebiten pojav čakalnih dob v osnovnem zdravstvu je predvidena kazen do 10 tisoč evrov za vsak primer posebej. Ne glede na to, da pogoji za oskrbo brez čakalnih dob niso vzpostavljeni.

Za naslednje mesece je ministrstvo napovedalo tudi spremembo obračunavanja glavarinskih količnikov. Pri tem so jasno povedali, da ne bodo upoštevali resničnih potreb prebivalstva, do katerih bi prišli z analizo dela na terenu.

To je realnost našega primarnega zdravstva, zato družinsko zdravniki ponovno pozivamo vlado, da nas začne poslušati in z ustreznimi ukrepi naslavljati vsebino in bistvo zdravnikovega dela. Naj ne išče bližnjic in matematičnih poti za rešitev težav, s katerimi jih samo še dodatno zapleta.

Seznam podpisnikov

