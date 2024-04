Mariborski navijači so takoj, ko so prišli na tribuno, začeli lomiti stole in jih metati proti igrišču, a so obtičali v varovalni mreži. Medtem so njihovi ljubljenci v tekmo vstopili prestrašeni, nezbrani in nervozni, prvi zvezdnik Iličić pa je bil zaradi ostrih Ljubljančanov nervozen, a se je hitro umiril in dvignil igro, ko je zamenjal obutev, saj mu je drselo. »Če odvzamemo prvih 15 minut, smo odigrali perfektno tekmo. Bili smo nevarni, držali žogo in odigrali dobrih 70 minut. Olimpija je izkoristila začetniški zagon ob pomoči navijačev. Nato smo se zbrali, drugi polčas smo prevladovali in zasluženo zmagali. Tri točke bi osvojili tudi brez rdečega kartona. Olimpiji v drugem polčasu nismo dovolili ničesar,« je bil po zmagi navdušen zvezdnik Maribora Josip Iličić, ki je po poškodbi prsta na nogi ob koncu prvega polčasa igral s pomočjo dveh tablet.

​Zeljković: Zmaga Maribora je zaslužena

Olimpija je po akciji za učbenike povedla že v šesti minuti, ko je žogo v mrežo poslal Motika za veselje več kot 5000 ljubljanskih navijačev. Maribor je bil v šoku, a ga je ob bombah Saluheja in Florucza reševal vratar Jug. Vijoličasti so zadihali šele po 20 minutah, ko je prevzel posest žoge, a v prvem polčasu edinkrat resneje zapretil v 27. minuti, ko je Jakupović stresel prečko in neupravičeno zahteval enajstmetrovko, saj se Soudani gledališko vrgel v kazenskem prostoru še preden se je srečal z nogo Sualeheja. Olimpija se je brez večjih težav branila, čeprav v prostoru izgubljena Durdov in Posavec nista uspela dobiti enega dvoboja in zadržati žoge, medtem pa si je domači trener Zeljković v blok zapisoval opombe. Olimpija je bila blizu drugemu golu, a je Florucz zadel vratnico.

»Zaslužena zmaga Maribora. Po dobrem vstopu v igro bi lahko dosegli še drugi gol, nato pa smo že drugi del prvega polčasa prehitro izgubljali žoge in bili premalo agresivni. O tem smo se veliko pogovarjali med polčasom, a na igrišču nato nismo nič naredili, ampak hitro izgubljalo žoge in dvoboje ter bili slabi pod pritiskom in izgubljali samozavest. Nismo bili dovolj kakovostni,« je bil razočaran trener Olimpije Zoran Zeljković.

Mariboru preobrat prinesla rezervista Milec in Božić

Olimpija v drugem polčasu z bojazljivim obrambnim pristopom dobesedno izzivala izenačenje in neuspeh, ki je zamajal položaj trenerja Zeljkovića, saj je edina poraza doživel prav na obeh derbijih. Maribor, ki je kot prerojen zaigral z vstopom Božića in Milca, saj sta ustavila Lasickasa in Florucza, je vztrajno napadanje kronal v 65. minuti. Večino dela na levi strani je opravil Repas, zmedo v ljubljanski obrambi pa je kaznoval Soudani. Ljubljanske težave so se povečale v 70. minuti, ko je Lasickas na sredini igrišča naredil nepotreben prekršek nad Karićem in po pregledu VAR mu je sodnik Matoša, ki je odlično opravil svoje delo, pokazal rdeči karton. Načrt Olimpije, da ubrani vsaj remi, se je sesul v 77. minuti, ko je Repas žogo poslal v gol z natančnim strelom s 17 metrov. Ljubljančani z igralcem manj so bili nemočni v lovu na točko. »Začetek je bil grozen. Ne vem, zakaj se je to zgodilo. Po 15 minutah smo dobili pobudo in samozavest, nato smo bili boljši in zasluženo zmagali. Bili smo mirni, nismo se bali napak in igrali po naših principih. Vesel sem, da smo bili na derbiju NK Maribor. Z menjavami smo postali dominantni, zato smo bili cel drugi polčasna polovici Olimpije. Sodniški pristop in kriterij je bil evropski,« je bil navdušen trener MariboraAnte Šimundža.

Maribor je zmagal v Stožicah prvič po 28. septembru leta 2019, ko je bil junak zmage s 4:2 nekdanji igralec Olimpije Rok Kronaveter. Maribor je tako zaostanek za Olimpijo zmanjšal na štiri točke in ji diha za ovratnik v boju za drugo mesto. Danes ob 16. uri bo zaostala tekma 26. kroga Domžale – Koper.

*** Ključ je bila neučinkovitost v prve pol ure, ko je bil Maribor v šoku in zrel za poraz, če bi mi izkoristili svoje priložnosti. V drugem polčasu je Maribor dobili zalet, mi pa smo se zaleteli v zid. Zdaj je cilj, da ubranimo drugo mesto. Maribor igra boljše, kot je jeseni. Timi Max Elšnik, kapetan Olimpije