V Javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP) pravijo, da se zadnja leta intenzivno ukvarjajo s spremljanjem stanja obiska. Avtomatski števci pohodnikov na primer kažejo, da je v poletnih mesecih (julij, avgust) v povprečju več kot 500 pohodnikov na dan pri slapu Peričnik, Jezercih nad Konjščico, Bohinjskem jezeru, v Lepeni, pri Martuljških slapovih, v Tamarju. Na leto na teh lokacijah naštejejo več kot 50.000 pohodnikov.

»Narašča tudi obremenjenost Triglavskega narodnega parka in okolice z motornim prometom, v destinaciji Julijske Alpe se povečuje število prenočitvenih zmogljivosti. V Triglavskem narodnem parku že zdaj usmerjamo obiskovalce od najbolj obremenjenih točk k manj obremenjenim in jih ozaveščamo o načinu obiska, ki ohranja naravo,« so poudarili v TNP.

Prihajajo števci za gnečo

Na vprašanje, kje je v prihodnje – podobno kot že velja v Vintgarju in Tolminskih koritih – pričakovati omejitve števila obiskovalcev, odgovarjajo, da lahko dostop do naravnih vrednot ali posameznih delov narodnega parka omeji minister za naravne vire in prostor na podlagi strokovne ocene o ogroženosti. Če se izkaže, da bi ogledovanje ali obiskovanje dela narodnega parka lahko povzročilo nevarnost za ohranitev naravnih vrednot, rastlinskih ali živalskih vrst in njihovih habitatov, habitatnih tipov ter kulturne dediščine.

Način omejevanja obiska določa načrt upravljanja TNP: »Med izvajanjem prvega načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka bo izdelana ocena nosilnih zmogljivosti posameznih območij narodnega parka, ki bo podlaga za opredelitev območij, katerih obiskovanje ne bo dovoljeno oziroma bo omejeno. Prednostno se bodo preverila območja, ki so najranljivejša in hkrati obremenjena z velikim sezonskim obiskom (Triglavsko pogorje, skleda Bohinjskega jezera, Pokljuka, območje prelaza Vršič).«

Torej lahko omejitev obiska določi samo pristojni minister, podlaga za to pa je ocena ogroženosti in izračun nosilne zmogljivosti posamezne naravne vrednote. V Sloveniji nimamo izkušenj pri izdelavi konkretnih nosilnih zmogljivosti za obiskovanje naravnih vrednot. V TNP so metodologijo za izračun nosilne zmogljivosti razvili s pomočjo strokovnih člankov iz mednarodnega prostora. Doslej so jih izračunali za sotesko Vintgar, slap Savica, Tolminska korita, korita Mostnice, izvir Soče, Pokljuško sotesko, Martuljške slapove in slap Peričnik. Po opažanjih TNP je nosilna zmogljivost v nekaterih najbolj obremenjenih poletnih dnevih presežena pri slapu Savica in slapu Peričnik.

