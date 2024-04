Ne le z vselej zgledno urejenimi programi in moderno smučarsko infrastrukturo, priljubljeni smučarski raj, ki je od Ljubljane oddaljen dobri dve uri vožnje z avtomobilom, v goste vabi tudi s številnimi prireditvami in smučarsko zabavo. Svetovni sloves so mu že pred davnimi leti prinesli člani zasedbe The Beatles, ki so na tamkajšnjih zasneženih terenih posneli zimske kadre za svoj videospot za uspešnico Help, na kar še danes opominja beli klavir sredi ene od smučarskih prog.

Do teh je mogoče priti s kar enajstih različnih vstopnih točk, saj v smučarskem središču ni osrednje žičnice, kar pomeni, da smučarji tam čakalnih vrst skorajda ne poznajo. Najpogumnejši si za cilj zadajo spust po progi Gamsleiten 2, ki velja za eno najstrmejših smučarskih prog v Alpah, na voljo pa so tudi precej lažji tereni, primerni za družinsko smučanje.

Ko se zabava ugledna smučarska druščina

Smučanje pa ni edino, kar kratkočasi obiskovalce Obertauerna. Med priljubljenejšimi aktivnostmi so tudi tek na smučeh, snežno kolesarjenje in kajtanje ter vožnja s kočijo. Ponujajo doživljajski polete s helikopterjem, zgledno pa je poskrbljeno tudi za snežno zabavo. V začetku aprila so tam že petič zapored organizirali dobrodelno prireditevSheskis v podporo avstrijski kampanji Pink Ribbon (zlata pentlja).

Sto udeleženk dogodka, katerega glavni namen je bil zbrati denar za pomoč obolelim za rakom, je na belih strminah uživalo in svoje smučarske zavoje izpopolnjevalo v družbi vrhunskih avstrijskih smučark: Marlies Raich, Michaele Kirchgasser, Jacobe Kriechmayr, Mirjam Puchner, Katharine Gallhuber in drugih. Pika na i dobrodelne sobote so bili koncert, kulinarično druženje v eni od koč in nepopisno veselje – s pomočjo donatorjev jim je namreč uspelo zbrati več kot 90.000 evrov za obolele z rakom.