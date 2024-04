Ob tekmovalnih dneh bodo mestne ulice preplavili navijači z dresi, šali in napevi svojih reprezentanc. Pri tem ima vsaka ekipa svojo himno in pogosto še številne druge napeve, kar pričara posebno vzdušje tako na stadionu kot tudi v nogometnih barih, v katerih navijači proslavljajo po tekmi.

Evropsko prvenstvo je še bolj posebno, saj se na enem mestu zberejo navijači iz vse Evrope, da bi navijali za svoje ekipe. Obiskovalci imajo s tem idealno priložnost, da obenem bolje spoznajo lokalno kulturo in se počutijo kot del skupnosti – navsezadnje je nogomet v Nemčiji sinonim za nova poznanstva, strpnost, svetovljanstvo in predanost športu.

Aktivnosti v mestih in okolici

Pred nogometnimi tekmami in po njih lahko gostiteljska mesta obiskovalcem veliko ponudijo: od kulinaričnih specialitet do osupljivih gradov, panoramskih razgledov z gore Zugspitze, kolesarjenja po urejenih poteh v objemu narave, številnih Unescovih znamenitosti ter seveda značilnih pivskih vrtov in živahnega nočnega življenja. Pri tem lahko potujete iz enega gostiteljskega mesta v drugo, saj se Nemčija ponaša z izvrstnim javnim prevozom.

Bavarska metropola ob vznožju Alp

München ima enega najboljših nogometnih klubov na svetu, poleg tega pa se lahko pohvali s številnimi znamenitostmi, očarljivo kulturo in preprostimi užitki. S FC Bayern München se ne more kosati nihče, saj nikomur ni uspelo nanizati toliko naslovov državnega prvaka kot bavarskemu nogometnemu klubu. Nogometaše lahko najdete na domačem stadionu Allianz Arena, sicer pa se najraje zbirajo na balkonu mestne hiše, od koder med proslavljanjem prvenstva mahajo svojim navijačem.

FC Bayern München šteje 300.000 navdušenih članov, s čimer je največji športni klub na svetu. München pa ni le dom Bayernovih navijačev v rdečih dresih; videli boste tudi belo-modre barve njihovega tekmeca TSV 1860 München. In seveda, tudi levi imajo veliko oboževalcev.

Potem so tu še sloviti pivski vrtovi – glavna zbirališča Münchenčanov. Zato nikar na čakajte na Oktoberfest in si privoščite kozarec pšeničnega piva že zdaj! Zraven se bo izvrstno podala presta ali pa – če je še dopoldne – bela klobasa weißwurst. Če boste v Münchnu v pustnem času, si na pustni torek ne pozabite ogledati plesa branjevk (Tanz der Marktfrauen).

Okolica Münchna ni nič manj lepa kot mesto; okolju prijazno jo lahko raziskujete s kolesom. Edinstveno doživetje je izjemen razgled s Zugspitze, najvišje gore v Nemčiji. Manj kot 100 kilometrov stran pa leži Kimsko jezero z otokom Herreninsel, na katerem lahko občudujete bavarski Versailles, baročno palačo Herrenchiemsee.

Navijaško mesto z znamenito stolnico

Kölnčani so ponosni na svoj nogometni klub 1. FC Köln, stolnico in pustovanje. Obisk mesta bo popoln šele, ko si boste privoščili kozarec kölscha in z ladjico odpluli po Renu.

Kaj pa ta koza, ki se med nogometnimi tekmami sprehaja ob igrišču? To je Geißbock Hennes, čisto pravi kozliček in maskota kluba 1. FC Köln. Ime je dobil po nekdanjem trenerju Hennesu Weisweilerju. Ob tem naj povemo, da gre Hennes v korak s časom: ima namreč svojo stran na facebooku, v svoji ogradi v živalskem vrtu pa spletno kamero.

K nogometni tekmi se lepo poda kozarec dobrega piva. Kölnčani najraje pijejo kölsch, ki ga strežejo v tradicionalnih majhnih kozarcih, kölsch pa mu lahko rečemo samo, če je bilo pivo varjeno na območju Kölna. Če ga še niste poskusili, se morda sprašujete, zakaj je tako popularno – verjemite, lahki ale vam bo po le nekaj požirkih zlezel pod kožo. Kölsch lahko v večini gostiln naročite skupaj s »pol petelina« (»halver Hahn«). Da ne bo nesporazuma: če to naročite, vam ne bodo prinesli zajetne pečenke, temveč rženo žemljo z debelo rezino zorjene gavde.

Köln pa ne bi bil Köln brez Rena. Če se po veličastni reki zapeljete z ladjico, boste poplačani z najlepšim panoramskim pogledom na stolnico, staro mestno jedro in znamenite stavbe Kranhäuser, ki zaradi oblike spominjajo na žerjav (Kran). Če vam ostane še kaj časa, priporočamo izlet v Brühl južno od Kölna, kjer boste tako odrasli kot otroci lahko uživali v zabaviščnem parku Phantasialand. Nedaleč stran od tam si lahko ogledate še palačo Augustusburg in lovsko kočo Falkenlust – nujni destinaciji za ljubitelje baročne arhitekture.

Avtomobilistično mesto, obdano z vinogradi

Stuttgart bo razvajal vse vaše čute: tu boste uživali tako ljubitelji kulture kot sladokusci. Prestolnici zvezne dežele Baden-Württemberg dajeta pomemben pečat tradicija avtomobilizma in domači nogometni klub.

Moštvo VfB Stuttgart ni že od nekdaj tako poskočno, kot je njihova maskota, aligator Fritzle. Nogometni klub, ustanovljen leta 1893, je namreč večkrat igral v drugi ligi. Kljub temu je eden najuspešnejših nogometnih klubov v državi, saj se lahko pohvali s petimi naslovi državnega prvaka in tremi zmagami v nemškem pokalu DFB. Pohvalijo se lahko tudi z eno največjih udeležb v svoji ligi, saj si tekme na domačem stadionu povprečno ogleda več kot 50.000 gledalcev. Ljudje pa radi pozabijo, da ima Stuttgart še en domači klub: Stuttgart Kickers, ki igra v regionalni ligi.

Če želite Stuttgart raziskovati peš, boste potrebovali veliko kondicije: mesto namreč leži v kotlini, obdani s številnimi griči in hribi. V mestu boste našli okoli 400 posebnih zunanjih stopnišč, imenovanih stäffele. Skupaj so dolga 20 kilometrov in vas bodo iz nižje ležečega mestnega središča popeljala v hribovito primestje s panoramskimi razgledi. A tudi če ne marate hoditi v klanec, vam ne bo dolgčas: strogi center okoli Schlossplatza je povsem raven.

Pobeg v naravo

Nemška mesta so živahna in polna zanimivosti, včasih pa vendarle potrebujemo oddih v objemu narave. Na srečo je veliko mest v Nemčiji obdanih z osupljivo naravno krajino, ki je kot nalašč za sproščanje in rekreacijo. Če se odpeljete iz mesta in raziskujete okolico, vam bo Nemčija pokazala svojo drugo, bolj umirjeno plat. Najboljše pri vsem skupaj je, da so vse poti, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, hitro in elegantno dostopne z javnim prevozom.

Albsteig/Schwäbische Alb Nordrandweg (HW1) pri Münchnu: Pohodniška pot po severnem robu Švabske Jure vodi čez gorske verige in mimo dramatičnih prepadov. Uživajte v prečudovitih panoramskih razgledih na alpsko pogorje, zaradi katerih je pot dobila vzdevek »sanjski balkon na jugu«. Kako do tam: na münchenski glavni postaji greste na vlak RB87 do Donauwörtha. Vožnja vam bo vzela približno uro in pol.

Natursteig Sieg pri Kölnu: Pohodniška pot vodi ob neokrnjeni reki Sieg, naravi prepuščenemu pritoku Rena. Od vijugaste reke se boste večkrat povzpeli na kak vrh, od koder se bo odprl prelep razgled na rečno krajino. Kako do tja: na kölnski glavni postaji se usedite na vlak RE9 in se peljite do postaje Siegburg/Bonn, tam pa prestopite na avtobus št. 515 do postaje Wolsdorf Jakobstr. Vožnja s prestopi traja približno 50 minut.

Westweg pri Stuttgartu: Zahodna pot, 288 kilometrov dolga planinska pot po Schwarzwaldu, vključuje odročne stezice, visoko ležeča barja, jezera, bujne gozdove in gorske verige. Kako do tam: na stuttgartski glavni postaji greste na vlak IRE1 do Pforzheima in tam prestopite na avtobus št. 3, 666 ali 41 do postaje Kupferhammer. Vožnja traja skupno približno 45 minut.

Nemška turistična organizacija