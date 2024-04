V Sloveniji je obilica cest, primernih za kolesarjenje, saj na njih ni veliko prometa. Če zaidete na cesto, kjer je prometa več, se raje odločite voziti nekoliko bliže robu cestišča kot pa po sredini voznega pasu. Uporaba čelade je obvezna za otroke do starosti 14 let, je pa zaželena tudi za vse druge. V Sloveniji jih večina kolesarjev že uporablja.

Za gorske kolesarje so primerni kolovozi in makadamske ceste po hribovitih območjih, ponekod pa lahko kolesarite tudi na ozkih gozdnih stezah, urejenih posebej za kolesarje. Pozor: na gozdne in gorske pohodniške poti praviloma ne smete.

Informacijske točke

Slovenija je razvila svoje standarde za opredelitev določenega območja za kolesarsko destinacijo. Tako najlažje izberete najlepše bisere kolesarskih poti, kjer koli v Sloveniji ste. Pri tem vam bo v pomoč več deset kolesarskih informacijskih točk, kjer boste lahko dobili zemljevide ter podrobne podatke o poteh in možnostih prevoza med posameznimi kolesarskimi potmi. V Sloveniji imate na voljo tudi specializirane nastanitve za kolesarje. Kolesarski hoteli, hostli in turistične kmetije so razdeljeni v pet kategorij. Posebej za kolesarje prirejeni so tudi določeni kampi. Na informacijskih točkah izveste tudi, kje v okolici lahko kupite kolesarske rezervne dele in popravite kolo. Če je na voljo še kakšna druga storitev za kolesarje, to gotovo izveste tam.

S kolesom na vlak

Čeprav so celo za kolesarjenje razdalje v Sloveniji razmeroma majhne, se lahko na določenih delih poti odločite za drugo prevozno sredstvo. Še zlasti je praktično potovati z vlakom, na katerega lahko vzamete svoje kolo. Za kolesarjenje po Sloveniji pa si lahko najamete tudi kolesarskega vodnika, ki zna izbrati za vas najprimernejše poti.

Kolesarstvo je tudi sicer zelo priljubljena oblika preživljanja prostega časa, zato so na voljo številne rekreativne kolesarske prireditve in tudi pomembna mednarodna kolesarska tekmovanja. Delček te priljubljenosti gre pripisati slikoviti pokrajini, svoje pa so dodali tudi vrhunski slovenski kolesarji, ki v zadnjih letih krojijo svetovni kolesarski vrh.

Vsekakor ne smete spregledati odličnih prog na Idrijskem in Cerkljanskem, lepo in zanimivo kolesarjenje pa ponujata še jugozahod Slovenije in območje v okolici Moravskih Toplic na skrajnem severovzhodu. Sicer pa vam v prvem predlogu svetujemo, da poiščete kolesarske užitke na mednarodni Dravski kolesarski poti. V slovenskem delu vas bo pot popeljala od Koroške mimo Maribora in najstarejšega slovenskega mesta Ptuja do Ormoža. Na poti spoznavajte gradove Dravske doline, zgodbe flosarjev in odkrivajte spomenike iz časov starih Rimljanov. Oddahnite si ob najstarejši trti na svetu ter okusite lokalne gastronomske posebnosti in vino. Celotna pot je dolga 710 kilometrov, od tega 145 kilometrov v Sloveniji, glede na težavnostno stopnjo pa je ocenjena kot lahka. Vsekakor velja kolesariti na obali po Porečanki (Parenzani), kolesarski poti, ki poteka po nekdanji železniški trasi med Trstom in Porečem. Pot povezuje tri sosednje države – Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Slovenski del poti je primeren za gorska in treking kolesa. Na poti se ustavite v slikovitih slovenskih obmorskih mestih, oddahnite se v krajinskih parkih Škocjanski zatok in Sečoveljske soline ter pokusite dobrote istrske kuhinje. Gre za 129 kilometrov lahke poti.

Krožna turnokolesarska pot Juliana Bike pa vas bo peljala okrog Julijcev in čez njih ter je del Slovenske turnokolesarske poti. Pot je speljana po lokalnih cestah, kolesarskih stezah, gozdnih poteh in kolovozih skozi občutljive naravne habitate, kot so zavarovana območja Nature 2000, Unesca in Triglavskega narodnega parka. Čaka vas 290 kilometrov zmerne poti.

Karavanke so najdaljša slovenska gorska veriga. Na 120 kilometrov dolgi kolesarski poti čez Karavanke pa boste uživali v izjemnih razgledih, miru in pristnem stiku z naravo. Gorske in gozdne poti ter kolovozi so kot naročeni za gorske kolesarje, s treking kolesom pa se boste podali okoli Karavank od Dravograda do Tromeje nad Ratečami po 132 kilometrov dolgi in težki poti.

Cest, primernih za kolesarjenje, je veliko po vsej Sloveniji. Povsod najdete slikovite in manj prometne ceste. Družine se lahko s kolesi podate na mirne ravninske ceste po podeželju, primerne za nezahtevne ture. Kolesarske počitnice v Sloveniji so prava izbira, ker imate v vseh delih na voljo specializirane nastanitve. Če si želite povišanih stopenj adrenalina, imate na voljo gorskokolesarske parke in steze za spuste.