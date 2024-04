Dugi otok je dobesedno – dolg otok. V dolžino meri približno 43 kilometrov, širok pa je le nekaj kilometrov. Otok v zadrskem arhipelagu ima približno 1600 prebivalcev, ki živijo v enem od enajstih mest: Sali, Božava, Brbinj, Dragove, Luka, Savar, Soline, Veli Rat, Verunić, Zaglav in Žman. Največji kraj in upravno središče je Sali.

Hrvaški Maldivi

Če ste si vedno želeli biti fotografirani na plaži, obkroženi s turkizno modrim morjem in neskončnimi belimi plažami, imamo za vas dobro novico. Za prizore kot z daljnih Maldivov vam ni treba iti dlje od zadrskega arhipelaga. Sakarun, ena najbolj znanih plaž Zadrske županije, neustavljivo spominja na rajske Maldive. Plaža je dolga približno 300 metrov, na 250 metrih od obale pa je globina le 3,5 metra. Zaradi kristalno čistega morja in belega peska jo mnogi uvrščajo na seznam najlepših plaž in zalivov na svetu. V nenaseljenem osrednjem delu Dugega otoka se skriva še en skriti biser, čudovita prodnato-kamnita plaža Veli Žal. Tukaj boste našli mir tudi na vrhuncu sezone, posebna pa je zaradi barvne palete, značilne za tropske otoke.

Na severozahodnem rtu Dugega otoka je tudi svetilnik Veli Rat, zgrajen leta 1849, ki je visok 42 metrov. Velja za najvišji svetilnik na Jadranu, zaradi gostega borovega gozda, lepih zalivov in prodnatih plaž pa morda tudi za najlepšega. Svetilnik je prepoznan po rumeni fasadi, za katero naj bi po ustnem izročilu porabili 100.000 jajčnih rumenjakov. Na dvorišču svetilnika stoji tudi kapelica svetega Nikolaja, zelo priljubljen kraj za organizacijo romantičnih porok. Nedaleč od svetilnika so razbitine italijanske tovorne ladje Michelle, ki je nasedla leta 1983. Med Otočani krožijo celo zgodbe, da je posadka zaradi zavarovanja z ladjo namenoma nasedla. In čeprav se je ladja nekaj let dvigovala nad morsko gladino, je sčasoma vse bolj tonila in danes iz morja gleda le še njen jambor. Potapljanje na tej razbitini je eno enostavnejših in najmanj zahtevnih, zato je primerno tudi za potapljače začetnike.

Saljske užance in Tovareća mužika

Od leta 1958 v Saliju potekajo Saljske užance, tridnevna kulturno-gastronomsko-športno-zabavna prireditev, njen moto »Nihče ni nor, da bi spal, tudi če ne spi najbolje« pa odlično opiše vzdušje konec tedna pred praznikom Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta. Program se začne z Ribiško nočjo in z dvigom zastave ob nastopu Tovareće Mužike. Temu sledita kuhanje in izbor najboljšega brodeta, tune na žaru, sardel in drugih morskih dobrot. Drugi dan festivala je rezerviran za športna srečanja in tekmovanja, kot so dirke z romobili, dirke v vrečah in vlečenje vrvi. Pester dan se zaključi s Saljsko nočjo. Zadnji dan se začne z budnico po spečem naselju, ki iz postelje vrže vsakega zaspanca. V popoldanskih urah sledijo tradicionalne dirke z osli, spektakularni dogodek za vse goste otoka, ki poteka na rivieri. Po koncu dirke bodo tudi letos podeljene posebne nagrade, ki si jo bosta zaslužila najhitrejši in najbolj trmast osel, ki navadno tudi zadnji pride v cilj.

Raj za navtični turizem

Eden najbolj znanih zalivov na Dugem otoku je zaliv Telašćica, ki je od leta 1988 razglašen za naravni park. Tam boste našli kar tri naravne fenomene. Je eno najvarnejših, najlepših in največjih naravnih pristanišč na Jadranu, znotraj katerega je šest otokov in skal, 25 zalivov in 69 kilometrov razčlenjene obale. Atraktivne so tudi pečine, ki se dvigajo do 161 metrov nad morjem in se spuščajo do globine 90 metrov. V zalivu je tudi slano jezero Mir z zdravilnim blatom. Jezero leži na ozkem delu kopnega med zalivom Telašćica in odprtim morjem. Po zadnji ledeni dobi se je gladina morja dvignila za približno 120 metrov, pri čemer se je kraška kotanja napolnila z morjem, ki prodira vanjo skozi številne podzemne mikrorazpoke.

Glavna atrakcija za obiskovalce Naravnega parka Telašćica je Interpretacijski in izobraževalni center Grpašćak. Prenovljena vojaška utrdba stoji na najvišji pečini v Jadranskem morju in je obdana z edinstvenim mirnim zalivom in arhipelagom, ki vas bosta pustila brez besed. V bližini parka je Strašna peč, okoli katere kroži tudi legenda. Še posebno zanimiv je zaliv Brbinjščica, obdan s skalami in številnimi jamami. V njegovi bližini sta Zmajevo oko in jama Golubinka. Zmajevo oko je naravni skalni bazen ob morju, ki je s podvodnim prehodom povezan z odprtim morjem. Ljudska legenda pravi, da če se dva zaljubljenca skupaj okopata v Zmajevem očesu, bosta živela dolgo in srečno v zakonu, drug drugemu bosta zvesta do konca življenja, njun zakon pa bo blagoslovljen z večno ljubeznijo in zdravimi otroki.

V morsko jamo Golubinka lahko vstopite s plavanjem ali vožnjo s kajakom. Pri tem morate biti posebno previdni, saj je vhod dolg in ozek. Posebna je zaradi odprtine v oboku, skozi katero vstopa sončna svetloba.