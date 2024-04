»Počaščen, ganjen in ponosen sem,« je bil čustven Jani Klemenčič, potem ko mu je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez zaupal funkcijo ambasadorja slovenske bakle olimpijskih iger v Parizu. »Prizadeval si bom povezati celotno Slovenijo, ne le športnikov. Glasno bom zagovarjal, da so uresničljive vse sanje, če so prisotni volja, pot in trdo delo,« je poudaril eden štirih prvih dobitnikov olimpijske kolajne v četvercu brez krmarja v Barceloni leta 1992, ki bo drugi Slovenec s prestižnim nazivom. Prva ambasadorka je bila pred pred tremi leti zlata olimpijka Urška Žolnir Jugovar, ki je pred zadnjimi poletnimi igrami v Tokiu v 82 dneh z drugimi 9329 nosilci ponesla baklo na 7188 kilometrov dolgi poti skozi vse slovenske občine. Slovenska bakla za Pariz bo šla natanko 100 dni pred odprtjem 33. olimpijskih iger na pot danes iz Lendave in bo na poti do Mojstrane znova obiskala vseh 212 slovenskih občin.

Švab: »Pravi mali Expo«

»Baklo bodo nosili šolarji, študenti, starostniki, ljudje s posebnimi potrebami. Želimo, da se olimpijski duh ponese v vsa okolja našega življenja,« je poudaril eden podpredsednikov OKS-ZŠZ Miran Kos. Predsednik strokovnega sveta športa za vse je med drugim predstavil šest središč, kjer bodo lahko slovenski ljubitelji športa, ki ne bodo na prizorišču iger, med 26. julijem in 11. avgustom navijali za slovenske športnike. Ta bodo v Kopru, kjer se bo 11. julija predstavila celotna slovenska olimpijska reprezentanca, Celju, Zagorju, na Ptuju, v Velenju in Ljubljani.

Posebni poudarek bodo pri krovni slovenski športni organizaciji namenili projektu slovenske olimpijske hiše, ki bo med igrami v severnem delu Pariza, v parku La Villette. Vodja projekta Matic Švab je poudaril, da bo le sto metrov od slovenske hiše tudi francoska, poleg te pa še 13 drugih nacionalnih hiš. »V parku La Villette bo v času iger pravi mali Expo, kakršnega doslej v olimpijski zgodovini še ni bilo. V parku bo tudi navijaška cona za olimpijske obiskovalce, ki ne bodo dobili ali kupili vstopnic za prireditve, po ocenah organizatorjev pa bo šlo vsak dan mimo naše hiše več kot 100.000 ljudi,« je pojasnil izvrstni operativec Matic Švab.

Bobinac: »Gre za širšo prepoznavnost Slovenije«

Predsednik OKS-ZŠZ Franjo Bobinac je v teh dneh posebej ponosen na slovenske rokometaše, ki so se tako v moški kot ženski konkurenci prebili skozi olimpijske kvalifikacije. Dejal je, da je projekt slovenske olimpijske hiše vreden okrog dva milijona evrov. »Res je, da prihajam iz gospodarskih krogov, a na slovensko hišo v Parizu gledam z drugačnimi očmi. Seveda je naš osnovni cilj, da pokrijemo vse stroške projekta. Vse, kar smo do sedaj zaslužili in še bomo, vračamo v slovenski šport. Naslednjim generacijam športnikov želimo zagotoviti še boljše pogoje, jih nagovoriti, da je smiselno vztrajati in se boriti. Partnerje bomo nagovarjali, naj slovenskemu športu namenjajo še več sredstev. Mnogi nacionalni olimpijski komiteji živijo zgolj od javnih sredstev, mi pa imamo tudi številne podpornike, na kar smo zelo ponosni. V slovenski hiši bomo organizirali številne dogodke, na katere bomo skušali privabiti ugledne domače in tuje goste ter storiti vse, kar je v naši moči, za širšo prepoznavnost Slovenije. Vesel sem, ker je našo zgodbo prepoznal in podprl tudi državni zbor,« je med drugim izpostavil vodilni mož slovenskega športa.

Direktor področja za šport na OKS-ZŠZ Uroš Mohorič je ponosno povedal, da ima Slovenija že 54 športnikov z olimpijsko vozovnico. Zanimivo je, da je tako športnikov kot športnic za zdaj po 27. »Dokončni seznam slovenskih olimpijcev bo znan 7. julija, ko bodo končali kvalifikacije košarkarji. Verjamemo, da bo lahko delegacija najštevilnejša in bo presegla atensko iz leta 2004, ko je v Grčijo odpotovalo 79 slovenskih športnikov. Za zdaj so olimpijsko kvoto izpolnili športniki iz enajstih panog, v desetih imamo še kandidate. Prvič v slovenski zgodovini bomo na olimpijskih igrah tekmovali v več kot enem ekipnem športu. Poleg rokometašev in rokometašic se lahko v Pariz uvrstijo še štiri ekipne panoge: odbojkarji, košarkarji, odbojkarji na mivki in košarkarji v kategoriji 3 na 3,« je pojasnil Uroš Mohorič.

*** Počaščen, ganjen in ponosen sem. Jani Klemenčič, ambasador slovenske olimpijske bakle