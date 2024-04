Dolgotrajna oskrba: sistem se lahko vsak čas zlomi

Zaradi akutne kadrovske krize so že v vsakem četrtem domu za starejše prazne postelje. Prenizke cene oskrbe in zdravstvene nege so lani več kot 40 odstotkov domov potisnile v rdeče številke. Novemu sistemu dolgotrajne oskrbe grozi, da bo ostal le mrtva črka na papirju, so zaskrbljeni v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.