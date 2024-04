V ospredju nagrajenega filma Zbornica je idealistična mlada učiteljica, ki je ravno začela svojo prvo službo. Ko se na šoli zgodi niz tatvin, za katere osumijo enega njenih učencev, se odloči, da bo zadevi prišla do dna. Film je bil nominiran za oskarja v kategoriji najboljših mednarodnih celovečercev.

Za nagrado so se potegovali še filmi 20.000 vrst čebel španske režiserke Estibaliz Urresola Solaguren, Jesensko listje finskega režiserja Akija Kaurismakija, Adamant Nicolasa Philiberta in Sestre v savni estonske režiserke Anne Hints.

Podelitvi nagrad je sledila novinarska konferenca, na kateri se je prek videopovezave javil Ilker Catak, režiser nagrajenega filma Zbornica v izvirniku Das Lehrerzimmer. Kot je poudaril, sta scenarij za film ustvarila skupaj z Johannesom Dunckerjem. Oba sta izpostavila svoji zelo različni, a hkrati podobni zgodbi, saj je Catak kot Turek odraščal v Nemčiji, Dunckner pa kot Nemec v Istanbulu. S filmom sta želela predstaviti učiteljico, ki se zares trudi. S filmsko zgodbo sta obenem želela opozoriti na učiteljsko delo, ki je premalo ovrednoteno, je še povedal režiser.

Podpredsednica Evropskega parlamenta Evelyn Regner je tako na prireditvi kot pozneje na novinarski konferenci poudarila, da imajo vsi filmi zelo močno družbeno sporočilo. Po njenih besedah imata kultura in zlasti kinematografija »ključno vlogo pri utrjevanju našega občutka skupne evropske identitete«. Vrednote, ki so »v osrčju naše evropske demokracije, so enake tistim, ki so prikazane v današnjih filmih«, je menila, ob čemer je opozorila na krhkost demokracije v današnjem času, spomnila pa je tudi na prihajajoče evropske volitve.

Predsednik Evropske filmske nagrade občinstva lux in predsednik Evropske filmske akademije Mike Downey, ki je na prireditvi napovedal nominirane filme, pa je na novinarski konferenci opozoril zlasti na človečnost, ki ga je nagovorila v nagrajenem filmu.

Glasovanje, h kateremu sta gledalce vabila Evropski parlament in Evropska filmska akademija, ki podeljujeta nagrado, je potekalo do nedelje, 14. aprila, prek spleta. Brezplačne projekcije filmov v ožjem izboru, ki so bili podnaslovljeni v 24 uradnih jezikih EU, so bile na voljo po kinih po Evropi. V Sloveniji so med 2. in 5. aprilom potekale v Kinodvoru. Pozneje pa so bili filmi dostopni tudi na spletnem portalu RTV 365. Na ogled so bili ostali štirje nominirani filmi, Zbornice pa si zaradi omejitve avtorskih pravic ni bilo mogoče ogledati prek portala.