Ministra sta se na sestanku pogovarjala o zadnji grožnji šolam. Zaradi policijskega obveščanja šole je po oceni Poklukarja nastala panika. »Ocenil sem tudi sam že v državnem zboru, da je bilo komuniciranje nekoliko pomanjkljivo,« je pojasnil.

Protokol ukrepanja ob grožnjah bodo po navedbah Poklukarja izboljšali s sistemom semaforja. »Zelena barva v protokolu ukrepanja kaže samo na neko zaznano grožnjo in potem praktično ni večje verjetnosti ali gotovosti za napad ali kakršnokoli kaznivo dejanje znotraj šol. Ob rumeni barvi je grožnja že večja, potrebno bo tudi obveščanje širše skupnosti znotraj šolskega prostora in tudi staršev otrok. Zadnji bo rdeči alarm, kjer bomo obvestili ministrstvo, vse šole na vseh regijah, tako na regiji kot seveda lokalno, kjer bo pa seveda že potreben odziv in kjer pa zna priti do večje grožnje,« je pojasnil Poklukar.

Zatrdil je še, da bodo protokole izdelali počasi in s pomočjo strokovnjakov, znotraj šol pa bodo začeli izvajati tudi aktivnosti za ozaveščanje in preventivo. »Z nizom aktivnosti želimo izobraziti in na nek način tudi usposobiti tako ravnatelje šol, vodstvo kot seveda tudi same učitelje in starše,« je dejal. Nagovoril je tudi starše in jih pozval, da se z otroki pogovorijo o varnosti.

Pojasnil je še, da je prejšnji teden odredil izreden nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo dela policije. Nadzor, ki ga izvajajo nadzorniki iz direktorata za policijo in druge varnostne naloge, še poteka in ko bo končan bomo o tem obvestili javnost, je zatrdil Poklukar.

Protokoli sicer že obstajajo in ministrstvi bosta v prihodnje skupaj delali na tem, da jih posodobita, je pojasnil Felda. »Komunikacija mora biti popolnoma jasna in to je tisto, kar želimo doseči,« je zatrdil. Dodal je še, da je šolski prostor zelo obsežen, saj se tam dnevno sreča 380.000 mladostnikov in dvakrat toliko staršev. Opozoril je tudi na medvrstniško nasilje, ki se je v zadnjih letih preselilo v virtualni prostor.

Direktorica urada vlade za komuniciranje (Ukom) Petra Bezjak Cirman je po sestanku spomnila tudi na dezinformacije, ki prihajajo s strani tujih akterjev. »Zato bi vas želela opozoriti, da preberite in premislite, preden delite vsebine na digitalnih platformah, ker boste s tem veliko naredili za našo varnost,« je dejala.