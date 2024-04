Govora Farageja in Suelle Braverman sta se sicer kljub prihodu policistov nadaljevala. Policisti naj bi kmalu po začetku prireditve prišli na prizorišče Claridge v središču Bruslja in organizatorjem sporočili, da bo prireditev prekinjena. Po poročanju na družbenih omrežjih je policija prišla, medtem ko je govoril Farag. Policija je udeležencem dala 15 minut časa, da zapustijo prizorišče, a so se govori kljub opozorilom nadaljevali.

Konferenca je morala že dvakrat spremeniti lokacijo, saj so župani v bruseljski regiji zavrnili izbrana prizorišča srečanja.

»Vedel sem, da v Bruslju ne bom dobrodošel,« je dejal Farage. Frank Füredi iz desničarskega think tanka MCC, ki je soorganizal konferenco, je pojasnil, da je bil eden od razlogov za prekinitev dogodka shod proti konferenci, ki naj bi v mestu potekal popoldne, policija pa ne bi mogla v zadostni meri zaščititi svobode govora.

Farage: Kultura odpovedi živi

»Mislim, govorimo o kulturi odpovedi, to so politične stranke, ki se bodo uvrstile na prvo mesto v vsaj devetih evropskih državah, ko bomo 10. junija letos dobili rezultate volitev. Torej na poti nazaj v grozljivi Bruselj, kultura odpovedi je živa in uspešna,« je Nigel Farage komentiral odločitev Bruslja.

Konferenco je sicer gostila organizacija Edmund Burke Foundation, ki je pred začetkom srečanje oklicala za poziv h »krepitvi načel nacionalnega konservativizma v zahodnih državah«. Bravermanova in Orban sta bila prejšnji mesec predstavljena kot glavna govornika na konferenci.

Orban velja za najtesnejšega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina v Evropski uniji in je bil obtožen, da je začel zatirati pravice homoseksualcev in svobodo tiska.

Liberalni demokrati so kritizirali Suello Braverman zaradi njenih načrtov, da »deli platformo s skrajno desničarskim avtoritarcem«.

Bravermanova je na zadnji konferenci NatCon v Londonu maja lani v govoru predstavila svojo trdo vizijo britanskega konservativizma in ob trditvah o novih razhajanjih v vladi glede priseljevanja zavračala mnenje »strokovnjakov in elite«.

Takratna ministrica za notranje zadeve je v tiradi nastopila proti multikulturalizmu, »politični korektnosti«, transseksualcem in identitetni politiki.

Dejala je tudi, da mora vlada »zmanjšati skupno število priseljencev«, in dejala, da se morajo nekateri priseljenci »naučiti angleščine in razumeti britanske družbene norme«.