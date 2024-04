»Bravo človeštvo ... Ko prideš prat avto v našo prelepo reko Dragonjo, območje Natura 2000,« so zapisali na facebook profilu Strunjan.

Koprski policisti so ju že izsledili. Doma sta iz okolice Kopra, so zapisali, najverjetneje pa bosta dobila globo zaradi kršenja zakona o ohranjanju narave in vožnje v naravnem okolju z motornim vozilom. A to še ni vse: »Ocenjujemo tudi, da gre za sum kršitve Zakona o vodah, saj je v površinskih vodah ter na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedano pranje vseh vozil.«