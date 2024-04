Tesla je v Sloveniji v prvih treh mesecih tega leta prodala 275 avtomobilov. Lani jih je v tem časovnem obdobju pri nas prodala 397, skupno pa v celem letu 1394. Trend je letos padel zaradi podpovprečne januarske prodaje in nadpovprečne prodaje lanskega marca. Ima pa podjetje Elona Muska že dlje časa resne težave na globalni ravni. V ponedeljek so delnice podjetja na borzi do zaključka trgovanja padle za dodatnih 5 odstotkov. Gre za trend, ki se vleče že od 14. julija lani. Od tedaj je vrednost Teslinih delnic padla že za skoraj 43 odstotkov. Od vrhunca 5. novembra 2021 pa je vrednost delnic padla že za 60 odstotkov. Temu sedaj sledijo odpuščanja. Sprva se je šušljalo celo o 20 odstotkih vseh zaposlenih, a se je na koncu izkazalo, da bo moralo podjetje zapustiti še vedno zajetnih 10 odstotkov zaposlenih po vsem svetu.

V sporočilu zaposlenim, ki so ga objavili na portalu Electrek, je Elon Musk priznal, da se je podjetje med rastjo preveč napihnilo in da se določena delovna mesta podvajajo. »Medtem ko pripravljamo podjetje za naslednjo fazo rasti, je izredno pomembno, da preverimo vse možnosti za nižanje stroškov in povečevanje produktivnosti,« je zapisal in pojasnil, da so analize ponudile rešitev v obliki 10-odstotnega reza zaposlenih. »To nam bo omogočilo, da bomo vitki, inovativni in lačni za naslednjo fazo rasti.« Prevedeno to pomeni, da bo moralo manjše število zaposlenih v bodoče narediti več, da bo vrednost podjetja zopet lahko zrasla.

Med razloge za padanje vrednosti podjetja analitiki uvrščajo večjo konkurenco na trgu luksuznih električnih vozil, ki sledi prebujanju tradicionalnih znamk. Po drugi strani pa velik pritisk na podjetje in prodajo vrši tudi zelo agresivna cenovna politika kitajskih proizvajalcev, ki so močno načeli Teslin delež na azijskih trgih, sedaj pa se širijo tudi v Evropo. Kitajsko podjetje BYD, ki namerava svojo tovarno postaviti na Madžarskem, je januarja letos že prehitelo Teslo po prodaji električnih vozil.

K Teslinim težavam je v zadnjih mesecih prispeval tudi požar v tovarni v Berlinu, še bolj pa polomija okoli cybertucka. Teslin futuristični poltovornjak je pretežek za klasična opravila poltovornjakov, zaradi zunanjosti iz poroznega nerjavnega jekla pa je izpostavljen pojavu rjavih madežev zaradi rjavenja delcev, ki se ujamejo v razpoke materiala. Zanimanje za vozilo, ki je v prodajo stopilo z dolgo zamudo, domnevno hitro kopni. Tesla pa naj bi že zmanjšala proizvodnjo. Kritiki trdijo, da je bil cybertuck zgrešen projekt že od samega začetka in da je edini razlog za njegov obstoj navdušenost Elona Muska nad (nepremišljeno) idejo.