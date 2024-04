Novico je na omrežju facebook objavila novinarka javne televizije Evgenija Carl: »Lovec-čuvaj je po šerifovsko rešil zadevo. Srno je preprosto – ustrelil. Sem povedala, da je streljal v prostoru, kjer so bili ljudje, v bližini cesta in da je to, kot je meni znano, v mestu/ naseljih prepovedano?!«

Izolski policisti, so nam odgovorili, zbirajo obvestila in dokaze za potrditev suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Na lovski zvezi pravijo, da je njihov član ravnal prav: »Poklical je lovsko inšpekcijo, opisal situacijo in prosil za navodila. V bližini ni bilo na razpolago narkotika in puške za omamljanje, zato je inšpektor z ustno odločbo odredil usmrtitev in odstranitev živali, ki se je v paničnem begu zaletavala v mrežo, pri čemer je utrpela poškodbe,« so zapisali na spletni strani. Trdijo tudi, da je upošteval je vse varnostne ukrepe, ter da ni povzročil splošne nevarnosti.