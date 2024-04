Če črnih gradenj ne bodo odstranili lastniki, bo to na njihove stroške naredila država, piše Jutarnji list. Možnosti pritožbe ni, upravni spor pa ne zadrži izvršitve, ker gre za gradnjo na nezazidljivem oziroma kmetijskem zemljišču.

Občina Umag je pred tedni objavila posnetek, ki prikazuje razsežnost črnograditeljstva na njihovem območju, v notranjosti in ob obali na Crvenem vrhu.

»Istra je na sramoto vseh nas, ki tu živimo, postala evropski raj za nelegalne graditelje in uzurpatorje. Črna gradnja, uzurpacija gozdnih in kmetijskih zemljišč ter morja je »rak,« ki nas razjeda in ogroža kakovost življenja občanov,« so tedaj zapisali.

»Zaradi izjemno velikih dobičkov dobro organiziranih posameznikov se kmetijska in gozdna zemljišča spreminjajo v »vikend parcele«, ki so realno vredne 2-3 evre na kvadratni meter, prodajajo pa se po 30-50 evrov na kvadratni meter. Po vsej Istri pred našimi očmi rastejo črne gradnje, »istrske favele,« oblast pa očitno nima interesa, da bi to ustavila.«

Posnetki črnih gradenj, ki jih je objavila Občina Umag: