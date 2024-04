Prižig olimpijskega ognja poteka v posebnem obredu na ruševinah Herinega templja, kjer so se pred 2800 leti rodile antične olimpijske igre. Za vžig ognja naj bi uradno poskrbel grški bog Apolon. »Apolon, bog sonca in ideja luči, pošlji nam svoje žarke ter prižgi sveto baklo za gostoljubno mesto Pariz. In ti Zevs, pošlji mir vsem ljudem na Zemlji in ovenčaj zmagovalce svete tekme,« se bo glasila molitev pred prižigom ognja. Obred sicer izvajajo igralke v vlogi starodavnih Herinih svečenic, tehnično pa bogu Apolonu pri prižigu ognja pomagajo ukrivljena zrcala, ki strnijo moč sonca. Pompoznost obreda je sicer zrasla na grškem in nemškem zelniku za olimpijske igre v Berlinu leta 1936, ker je bila obsedenost z antičnostjo in obredjem med nacisti zelo popularna. Inovacija tistih iger je bila tudi štafeta ognja. Oboje se je obdržalo.

Obred si bo tokrat v živo ogledalo 600 visokih gostov na čelu s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomasom Bachom in z grško predsednico Katerino Sakelaropulu.

Čast prvega, ki bo baklo ponesel v štafeti na poti proti Parizu, je doletela grškega olimpijskega prvaka v veslanju Stefanosa Ntuskosa. Grški mediji medtem namigujejo, da bi v francoske roke ogenj prva vzela upokojena plavalka Laure Manaudou.

Štafeta plamenice bo sprva 11 dni potovala po Grčiji. Z njo bodo obšli 41 občin, nosilo pa jo bo okoli 600 ljudi. Po Grčiji bo ogenj prepotoval skoraj 5000 kilometrov. Francoskim organizatorjem olimpijskih iger bodo ogenj predali 26. aprila na starem marmornem stadionu Panathinaiko v Atenah, ker so potekale prve olimpijske igre moderne dobe. Pot proti Franciji bo ogenj opravil na krovu zadnje od plovnih trijambornih ladij Belem iz konca 19. stoletja. V Marseille naj bi priplula 8. maja. Tam bo nadaljevala okoli 12 tisoč kilometrov dolgo pot po celinski Franciji ter čezmorskih francoskih ozemljih v Karibih, Indijskem oceanu in Tihem oceanu.

Osrednja prireditev ob odprtju iger bo letos potekala na reki Seni v Parizu. To bo prvič, da osrednja slovesnost odprtja iger ne bo potekala na osrednjem stadionu iger.