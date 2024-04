Zlato je pridobilo vrednost, dolar je ostal stabilen, cene nafte pa so celo padle. Cene nafte so se tudi na račun povišanih napetosti na Bližnjem vzhodu minuli mesec že povišale za 10 odstotkov. Vrednost evropskih delnic je v ponedeljek narasla, vendar pa bo negotovost zaradi potencialnega odgovora Izraela še nekaj časa visela nad trgi. Izraelski ministri naj bi nakazali, da odgovor ne bo takojšen, Iran pa je izjavil, da se je njihova operacija končala brez načrtov za nadaljnje akcije proti Izraelu.

Pozornost vlagateljev je usmerjena v poročila o poslovnih izidih za prvo četrtletje in v izjave uradnikov centralnih bank. Po nekoliko slabšem začetku, ko so prejšnji petek delnice največje ameriške banke JP Morgan kljub dobremu poslovanju v prvem kvartalu padle za šest odstotkov zaradi skrbi glede dalj časa povišanih obrestnih mer, ki naj bi negativno vplivale na ameriško ekonomijo in banke, se ta teden sezona objav poslovnih rezultatov nadaljuje z objavami podjetij J&J, UnitedHealth Group, Bank of America in Morgan Stanley, Blackstone, Netflix, American Express in P&G. V Evropi je član Evropske centralne banke (ECB) Gediminas Simkus nakazal na možnost znižanja obrestnih mer tako v juniju kot v juliju, kar kaže na več kot 50-odstotno verjetnost več kot treh znižanj obrestnih mer letos. V območju z evrom smo bili priča boljšim inflacijskim podatkom, kot je bilo pričakovati, saj je bila marčna inflacija nižja v Nemčiji, Franciji in območju z evrom. Kar zadeva ameriško centralno banko (Fed), pa vlagatelji trenutno pričakujejo le za 50 baznih točk nižanja obrestnih mer v tem letu, kar je precej manj kot 150 baznih točk z začetka leta. Vse to kaže tudi na možnost, da bi ECB lahko znižala obrestno mero pred Fedom, to pa bi lahko nakazovalo, da je trenutni menjalni tečaj EUR/USD še vedno razmeroma visok.

Za kapitalske trge, predvsem pa za delniške trge, je letos ključno, da bo še naprej deloval močan trg dela, ki bo podpiral poslovanje podjetij, in da se bodo uresničila pričakovanja ugodnejših finančnih pogojev, ki bodo olajšali financiranje projektov in podjetij.