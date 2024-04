To pomlad je ponovno prišla v obtok teorija zarote, ki pravi, da je bila Brigitte Macron, soproga francoskega predsednika, izvorno moškega spola oziroma da je s pomočjo operacije spremenila spol. Trditve so se najprej pojavile leta 2022 v času francoskih predsedniških volitev, potem ko je teorija v Evropi že potihnila, pa je to pomlad ponovno oživela v ZDA, kjer je bila podobnih klevet deležna že tudi Michelle Obama.

Hekerski napad?

Če so ZDA kot glavne izvoznice zarotniškega teoretiziranja oziroma dežela, v kateri se je ta dejavnost vsaj v sodobni obliki v 60. letih po uboju J. F. Kennedyja in po padcu zaupanja v državne institucije najbolj razširila, za »superbowl« zarotniškega teoretiziranja oziroma za teoretsko najplodnejši čas velja sončni mrk. Ki so ga bili v ZDA deležni pred dnevi, fantje izza tipkovnic pa seveda niso mirovali. V obtok je prišla večina že dobro znanih teoretskih standardov, na čelu s tistim, da bodo elite sončni mrk izkoristile za okrepitev nadzora nad življem, kot tudi, da elitne vodstvene skupine v tem času izvajajo svoje skrivne rituale.

Brez alternativnih razlag ni minilo niti nedavno trčenje rečne ladje v Most Francisa Scotta Keyja v Baltimoru, po katerem se je most podrl. Da se sumi na hekerski napad na ZDA oziroma da naj bi tuje službe kibernetsko blokirale krmilo plovila in tako povzročil nesrečo. Kar je samo ena izmed teorij. V obtok je prišlo tudi naklepanje, da je kapitan izgubil razsodnost zavoljo stranskih učinkov cepiva zoper covid-19.

Ranljivost občestva

Instantno hitro tvorjenje teorij zarote v modernih časih več kot očitno temelji na tem, da nekateri ljudje od njihovega izmišljevanja živijo. Delajo kariere, opozarjajo nase oziroma imajo mreže sledilcev, ki jih velja hraniti s svežimi domislicami. Tako bo kot svojo referenco, da mu je uspelo v svet plasirati informacijo o tem, da je šlo v primeru baltimorske nesreče za kibernetski napad tujih sil na ZDA, lahko navedel Andrew Tate, v ZDA rojeni državljan Anglije, ki je z 8,5 milijona sledilcev na družbeni platformi X menda tretja najbolj iskana oseba na googlu v letu 2023. Glede na to, da si lahko drznemo pomisliti, da ga večina odjemalcev tradicionalnih medijskih vsebin in kanalov ne pozna, to samo po sebi govori, v koliko različnih javnostih se je razbilo občestvo, ki je imelo ambicijo postati globalno.

Mesto mnenjskih voditeljev so zavzeli ljudje, kot je Tate, sicer nekdanji kikboksar, udeleženec britanskega Velikega brata, iz katerega so ga izvrgli zaradi nasilja nad žensko, deklarirani desničar in seksist, zagovornik tez, kot je, da ženskam ni mesto za volanom osebnih vozil, temveč naj ostanejo doma, pri čemer sta bila z bratom, s katerim sodeluje, v Romuniji obtožena tudi za posilstvo in trgovino z ljudmi. Biserni primerek zemljana, ki se v dandanašnji kakofoniji vrednot in informacij, obenem pa ob potrebi življa po alternativnih informacijah, ki ponujajo slikovitejše in atraktivnejše razlage sicer nič kaj obetavne realnosti, zmagovito znajde. Sicer pa smo lahko ranljivost občestva in to, kako zlahka je dandanes izvesti informacijsko subverzijo, v minulih dneh neposredno doživeli tudi državljani Slovenije, sploh pa starši, prestrašeni, da se bo napoved streljanja v neimenovani šoli uresničila. Seveda bi se dalo poteoretizirati tudi o tem, komu je bilo v interesu takšno informacijo plasirati v javnost, pa se bomo vzdržali.