#jezikolumna Pravorečno krivopisje

Tokratno kolumno bom izkoristil predvsem za opozorilo, da je od petega aprila letos odprta javna razprava o predlogih poglavij Pravopisa 8.0 o glasovno-črkovnih premenah in o prevzemanju besed in besednih zvez iz tujih jezikov. V tej rundi je na udaru deset jezikov, dvajsetega aprila bo odprta javna razprava še za nadaljnjih enajst. Pravila pri prevzemanju tujih lastnih imen so ena od večjih zadreg pišočih v slovenščini, še posebej od prehoda s papirja na splet, ki je precej razširil nabor jezikov in imen, s katerimi se srečujemo. Kakšna so osnovna sporočila pravopisne komisije?