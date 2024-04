Se še spomnite angleško-britanskega filma, v katerem je francoski igralec Christopher Lambert igral skoraj nesmrtnega Škota z velikim mečem? Filma iz leta 1986 z uvodno špico, v kateri slišimo Princes of the Universe skupine Queen? Prvi Highlander s prodajo kinovstopnic sicer sprva ni niti pokril lastnega proračuna, vseeno pa je postal zelo priljubljen, ko so med gledalci zakrožili DVD-ploščki. Tipičen kultni film, ki je nato dobil še tri slabša filmska nadaljevanja in v devetdesetih šest sezon všečne serije, v kateri je prvega moža igral Adrian Paul. Filmski producenti so že nekaj časa tuhtali, kako obuditi priljubljeno, a nekoč že izpeto franšizo. Za zdaj kaže, da bi tako imenovani reboot oziroma oživitev filmske serije na čelu z režiserjem Chadom Stahelskim (filmi John Wick) in britanskim igralcem Henryjem Cavillom (Jekleni mož, The Witcher) lahko začeli snemati že letos, pri čemer bo film predvidoma izšel leta 2026.

Stahelski, dolgoletni kaskaderski dvojnik slavnega kanadskega igralca Keanuja Reevsa, ki si je ime v filmski industriji ustvaril z akcijsko franšizo o hitmanu Johnu Wicku, ki mu ubijejo psičko Daisy, je na papirju vsekakor obetavna izbira. Prav tako Cavill, ki se je doslej izvrstno znašel v vlogah priljubljenih likov. Odlično je recimo poosebil Supermana, prav tako belolasega lovca na pošasti Geralta iz Netflixove serije The Witcher. »Sem ljubitelj originalnih filmov, zato pred prvim branjem scenarija za novi film nisem bil povsem prepričan, kam lahko zavije franšiza. Po branju pa sem bil navdušen nad tem, kako so se na eni strani poglobili v like, na drugi strani pa se obeta tudi veliko akcije. Če ste mislili, da sem že do sedaj veliko rokoval z mečem, vam obljubim, da še niste videli ničesar,« je 40-letni Britanec dražil ljubitelje filma na nedavnem dogodku producentov v Las Vegasu.

Pravice za snemanje filma je sicer že leta 2008 kupila produkcijska družba Summit Entertainment, film, naslovljen Highlander: Reckoning, pa naj bi režiral tajvanski filmar Justin Lin, znan po filmih Hitri in drzni. Da je ta ideja propadla, je postalo jasno leta 2011. Namesto Lina je bil nato najet Španec Juan Carlos Fresnadillo, znan kot režiser odlične grozljivke 28 tednov pozneje, ki pa je kmalu zatem prav tako odkorakal od projekta. Ideja je poniknila do leta 2016, ko smo prvič izvedeli, da bo po novem film režiral Stahelski. Poleg njega in Cavilla je znano le še to, da je prvo različico scenarija spisal Michael Finch, soscenarist filma John Wick4. Zgodba ne bo povsem nova in bo temeljila oziroma gradila tako na filmih kot seriji, v katerih smo svojčas gledali precej lesene, a zato nič manj zabavne mečevalske bitke stoletja starih nesmrtnežev, ki umrejo le, če jih v bitki nasprotnik skrajša pri vratu.