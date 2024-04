Najizkušenejši slovenski telovadki Teja Belak in Tjaša Kysselef sta se uveljavljali, ko sta kolajne na največjih tekmovanjih osvajala Aljaž Pegan in Mitja Petkovšek, mlajša generacija se trofejnih Ljubljančanov spominja le iz pričevanj. Odkar sta Pegan in Petkovšek končala športno pot, slovenska stroka še ni vzgojila telovadca ali telovadke, ki bi šel po njuni poti. Telovadke so vsaj na športnem zemljevidu, saj se praviloma po ena predstavnica panoge kvalificira na olimpijske igre. V Parizu bo Slovenijo zastopala Lucija Hribar, pred njo so olimpijsko čast doživele Mojca Mavrič (Sydney 2000), Adela Šajn (Peking 2008), Saša Golob (London 2012) in Teja Belak (Rio de Janeiro 2016). Slovenski telovadci so daleč od uvrstitve na največje tekmovanje. Mladi telovadci se že v najstniških letih posvečajo specializaciji, medtem ko olimpijsko vstopnico manj uspešnim državam, kot je Slovenija, prinaša le mnogoboj.

Šest tednov brez obremenitve

Pred vrhuncem sezone za vse slovenske telovadce in telovadke z izjemo olimpijke Lucije Hribar je prišla slaba vest, saj je nastop na evropskem prvenstvu v Riminiju odpovedala Teja Belak. Najboljša slovenska telovadka zadnjih let se po rojstvu drugega otroka sooča s številnimi poškodbami, ki ji preprečujejo pripravo na tekmovanja. »Sploh ne vem, kje bi začela, saj imam toliko težav. Te se vrstijo in prenašajo iz ene noge na drugo. Letošnjega evropskega prvenstva se žal ne bom mogla udeležiti, saj mi poškodba noge tega ne dopušča. Imam natrgan plantarni fascitis, zato so mi zdravniki odsvetovali blokado, kar pomeni, da šest tednov ne smem obremenjevati noge. Po tem času bom ponovno opravila pregled z magnetno resonanco, ki bo pokazal, kako bomo ravnali naprej,« je pojasnila Teja Belak.

Ker v Italiji Belakova ne bo nastopila, Slovenija tudi ne bo tekmovala v ekipni konkurenci. »V zadnjem času smo se krepko namučili, da smo sestavili ekipo ter zapolnili vsa orodja, žal pa je v zadnjem trenutku prišla slaba vest. Glede na to, da letos na evropskem prvenstvu ni tekmovanja v mnogoboju, bolj računamo na dobre uvrstitve na posameznih orodjih. Če bo Tjaša izvedla dva dobra skoka, bo imela možnost tudi uvrstitve v finale. V mladinski konkurenci bomo tekmovali z ekipo. Sestavljajo jo telovadke, na katere v prihodnjih letih računamo tudi v članski konkurenci. Ker konkurence ne poznamo, smo si zastavili točkovni cilj. Vse tekmovalke so sposobne v mnogoboju doseči vsaj 45 točk, nadejamo pa se kakšne točke več. Pričakovanj mladinke še niso izpolnile, a imamo do evropskega prvenstva še nekaj časa,« je povedal slovenski selektor mladink in članic Andrej Mavrič.

Prvega cilja niso izpolnili

»S trenerko Natašo Retelj sva se odločili, da bom na evropskem prvenstvu tekmovala le na dveh orodjih, na gredi in bradlji, saj pripravljenost tempirava za olimpijske igre. Trenutno v moji pripravi ravnava zelo previdno, da ne bi prišlo do poškodbe gležnjev. Na evropskem prvenstvu bom predstavila enaki sestavi, kot sem ju izvajala na tekmah svetovnega pokala,« pravi Lucija Hribar. Najuspešnejša telovadka v slovenski reprezentanci bo Tjaša Kysselef, ki je bila v preteklosti na evropskem prvenstvu na preskoku že peta. »Evropsko prvenstvo bo že moja peta tekma letos. Žal ne morem reči, da je moja forma v vzponu, saj imam precej težav. Zato ni pošteno, da na glas razmišljam o finalu. Se bom pa zanesljivo borila in skušala narediti vse, kar je v moji moči, da bom v Riminiju uspešna,« je obljubila Tjaša Kysselef.

Članski selektor Sebastijan Piletič je pojasnil, da so si v moški reprezentanci v tej sezoni zadali dva cilja. »Prvi cilj so bile tekme svetovnega pokala, kjer nam ni šlo po načrtih. Na evropskem prvenstvu se bomo skušali približati uvrstitvam med 16. in 20. mestom. Žal z nami ne bo odpotoval Nikolaj Božič, ki ima vnetje ahilove tetive,« je dodal Piletič. V članski reprezentanci ima najvišje načrte Luka Bojanc, specialist na krogih. »Na evropsko prvenstvo se pripravljam od lanskega junija. Vse je potekalo po načrtih, zadovoljen pa sem tudi s pripravljenostjo. Verjamem, da lahko na tekmovanju izvedem takšno sestavo kot na treningih, kar bi me lahko pripeljalo v prvo tretjino nastopajočih.«

Prvi se bodo v Riminiju pomerili člani in mladinci, in sicer od 25. do 28. aprila. Članice in mladinke bodo tekmovale od 2. do 5. maja.

