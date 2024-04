Čeprav imajo najmlajšo zasedbo v zgodovini kluba, ki povprečno šteje vsega 19,8 leta, so košarkarji Mege na prvi četrtfinalni tekmi lige ABA delovali kot dobro naoljen stroj, Cedevita Olimpija na drugi strani pa kot skupina šolarčkov. Ljubljančanom je srbsko moštvo nasulo kar 119 točk, kar je rekord v končnici lige ABA na eni tekmi, in povsem razbilo precej bolj izkušenega nasprotnika.

Izenačiti energijo, paziti na hitro igro nasprotnika in na njegove skoke v napadu. Tako nekako se je glasil taktični načrt, s katerim je Cedevita Olimpija krenila po zmago v Beograd k Megi. A hitro je postalo jasno, da se kapetan Jaka Blažič in soigralci začrtanega kaj prida ne bodo držali. Gostitelji so od uvodnega sodnikovega meta diktirali tempo in skrbeli za številna atraktivna zabijanja, do katerih so prihajali na prelahek način. Ljubljančani so žogo nekajkrat nespretno prepustili nasprotniku, predvsem pa jim ni uspelo slediti hitri igri, o čemer priča tudi podatek, da je Mega v prvem polčasu iz protinapadov dosegla 14 točk, zmaji pa nobene. A tudi v igri moštva trenerja Zorana Martića je bilo nekaj pozitivnih stvari. Če je bila obramba katastrofalna, saj je Olimpija v prvih 20 minutah prejela kar 57 točk, so Justin Cobbs (13 točk), Jaka Blažič (10) in DJ Stewart (9) poskrbeli, da zaostanek ob glavnem odmoru ni bil previsok. Edini minus pri tem je bil, da so omenjeni večino točk dosegli iz individualnih in ne uigranih akcij.

Čeprav so se nanj posebej pripravili, je bil nerešljiva uganka za Olimpijino obrambo Nikola Đurišić, ki je spretno zadeval in asistiral soigralcem. Mega je v prvi polovici tretje četrtine močno pritisnila na plin in povsem razbila bledo Olimpijo, iz katere se je v nadaljevanju na trenutke že norčevala. Gostitelji so brez težav zadevali praktično v vsakem napadu, zato ni čudno, da so na koncu pristali pri kar 119 doseženih točkah. »Mega je bila tokrat napadalno izjemno razpoložena. Odlično so tekli in dosegli ogromno točk po naših napakah in v protinapadih. Enostavno na vse skupaj nismo imeli odgovora. Dobro se moramo pripraviti na drugo tekmo, na kateri moramo biti bistveno boljši,« je porazen večer Cedevite Olimpije ocenil trener Zoran Martić. »Vedeli smo, da ne bo lahko. Sestaviti moramo drugačen načrt in se zbrati za drugo tekmo,« pa je povedal DJ Stewart, ki je dosegel 20 točk.

Liga ABA, četrtfinale, prve tekme (igrajo na dve zmagi): Crvena zvezda – Studentski centar 83:81 (Teodosić 17; Ivišić 14), Budućnost – Zadar 100:69, jutri ob 18.30: Partizan – Igokea.