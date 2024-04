Plačna reforma: Čas za dogovor se izteka

Od februarja lani potekajo pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij. Vlada bi morala dogovor skleniti do poletnih počitnic, sicer se ji utegne zatakniti črpanje 700 milijonov evrov evropskih sredstev iz načrta za odpornost in obnovo.