Vlade držav EU so z listino prepoznale kritično vlogo podjetij v sektorju sončne električne energije v strateških dobavnih verigah, so po podpisu zaveze sporočili iz združenja Solarpower Europe. Kljub temu so v združenju pozvali h konkretnim ukrepom na evropski in nacionalni ravni v podporo proizvajalcem v tem sektorju.

»To pomeni čimprejšnjo uvedbo meril odpornosti pri javnih naročilih in dražbah, sprostitev subvencijske podpore in vzpostavitev namenskega financiranja EU za sončno energijo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Listina poziva podjetja, predvsem pa vlade držav članic EU, naj se zavežejo k ohranitvi in, kjer je mogoče, razširitvi proizvodnih zmogljivosti v Evropi v skladu s pričakovanim naraščajočim povpraševanjem po fotovoltaičnih izdelkih. Podjetja in vlade poziva tudi, naj spodbujajo inovativne oblike uporabe sončne energije, kot je npr. agrofotovoltaika in v vozila oz. stavbe integrirana fotovoltaika.

»Listina EU o sončni energiji, ki temelji na strategiji EU za sončno energijo iz leta 2022, utrjuje dejstvo, da je fotovoltaika zdaj prevladujoča energetska tehnologija. Evropa in svet stavita na sončno energijo, ki nas bo popeljala iz podnebne in energetske krize v novo obdobje zelene blaginje in varnosti,« je ob podpisu listine dejala izvršna direktorica Solarpower Europe Walburga Hemetsberger.

Listino je v imenu Slovenije podpisal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Poleg Slovenije so listino podpisale še Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija in Nizozemska.