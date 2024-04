Štiri pokrajine ob Črnem morju so okupirane in zakonodajno priključene Rusiji, česar EU ne priznava in še vedno obljublja pomoč Ukrajini z orožjem in denarjem. Ukrajinski in ruski vojaki umirajo, prebivalci na obeh straneh doživljajo vse strahote vojnih spopadov. Zadnji čas bi bil, da se začne z resnimi mirovnimi pogovori brez predhodnega pogojevanja. Začetek bi moral izhajati iz trenutnega stanja in ne z odpiranjem starih ran, dogodkov, napačnih ali pravilnih preteklih odločitev. Skratka, ni drugih možnosti, kot da se začne mirovni proces najprej z ustavitvijo vojaških spopadov in blokado vseh vojaških premikov na področjih spopadov.

Če bo katerakoli vpletena stran prišla z zahtevami, kako si sama predstavlja dogovor, je to takoj nepremostljiva ovira za pogovore in dogovore. Največjo odgovornost za začetek bi morala prevzeti EU in Ruska federacija, saj gre za bodočnost Evrope in ne kakšnega drugega kontinenta.

Najbrž sedanja EU komisija ni takšna, da bi lahko k zaustavitvi spopadov sploh karkoli prispevala. Raje išče rešitve v oboroževanju in nekakšni nadutosti. Slovenska diplomacija se je pa potrudila, da si je zaprla možnosti za mirovne pobude.

Franci Gerbec, Kremenica