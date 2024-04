Dobršen del razstave predstavlja muzejska zbirka, ki so jo po 30 letih preselili iz 15 kilometrov oddaljenega muzeja. Prvo vozilo, ki nas pričaka iz najzgodnejšega obdobja, je model ÖV 4, ki je pred natanko 97 leti zapeljal iz tovarne in je tako prvi znani volvo. Izpostaviti velja še dva električna modela, elbil (1976) ter C30 electric (2011); prvi je nastal kot projekt po prvi okoljski konferenci ZN leta 1972 v Stockholmu, kljub dometu 50 kilometrov pa je ostalo pri poskusu. V kasnejših letih je Volvo preizkušal hibridne pogone, potem pa predstavil model C30 electric in serijsko izdelal 250 vozil, s čimer je ponovno vstopil v električni svet. Pred kratkim so v švedski tovarni s produktne linije zapeljali zadnji XC90 z dizelskim motorjem in gotovo bo tudi eden od teh končal v muzeju.

V pritličnih prostorih Volvo predstavlja svojo verzijo električne prihodnosti, in sicer mini športnega terenca EX30, ki ga je na švedskih ulicah že opaziti, na naše ceste pa bo zapeljal čez nekaj mesecev. Na ogled so postavili tudi svojega največjega terenca EX90, ki je za 8 centimetrov daljši od XC90 in ga pričakujemo v prihodnjem letu, ter model EM90, enoprostorsko luksuzno kombilimuzino s šestimi komfortnimi sedeži in drsnimi vrati na obeh straneh, za katerega se kitajski lastnik Geely še ni odločil, ali bo sploh na voljo na evropskih tleh.