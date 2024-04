Vprašanje je celo, ali bo takrat še mogoče pripraviti smučarske polete na naravnem ali umetnem snegu v Planici. Tudi tukaj ponuja Kanin svojo višino oziroma še znosno temperaturo za obstoj naravnega ali za pripravo umetnega snega; naravni, zmerno strmi tereni na Zahodnem Kaninu omogočajo tudi ureditev tekaške proge.

Razumem, da tisti, ki poznate to goro le s pogledom iz žičnice ali iz Skripov, Sedla, Krnice in Žlebi na italijanski strani, odkimavate z glavo, toda oglejte si terene zahodnega Kanina in prehodite jih pozimi in poleti pa boste razumeli, kaj imam v mislih. Navdušeni boste! Peljite na te terene goste iz Italije, župana Trbiža in njegove strokovne svetovalce, seveda tudi slovenske strokovnjake in odločevalce. Pojasnite jim, da tukajšnja smučišča, razen Kanina (pogojno z obeh strani meje), ne morejo več dolgo nuditi primernih osnov za olimpijske igre ali za razvoj zimskega turizma, in tega ne more nuditi nobeno drugo smučišče pri nas.

Torej, v tem smislu je prav, da se počaka še kak mesec z likvidacijo Sončnega Kanina in začne z »aktivizacijo – revitalizacijo« slovenskega zimskega turizma prav na Kaninu, da »zavrženi kamen postane vogelni kamen« ali pa bomo Slovenci izgubili na tem področju vse. Delajmo z optimizmom naprej, naprej s pravimi koraki in v pravi smeri. Seveda le v primeru, če ne velja v neki višji nacionalni »odločevalski« prostorski miselnosti nenapisani zakon: Samo da ni Kanin ali samo da ni Bovec!

Miran Mihelič, Bovec