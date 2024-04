V počastitev leta generala Rudolfa Maistra - Vojanova in njegove 150. obletnice rojstva, 90. obletnice smrti ter 100. obletnice imenovanja za častnega meščana Kamnika bodo v Maistrovem mestu počastili spomin na svojega izjemnega rojaka. Kot je povedala Alenka Juvan, kustosinja in poznavalka Rudolfa Maistra, je slovenska vlada ob praznovanju okroglih obletnic iz Maistrove biografije leto 2024 razglasila za leto generala Rudolfa Maistra. V Kamniku, generalovem rojstnem mestu, so to odločitev sprejeli z veseljem in se lotili dela. Pripravili so več kot 40 prireditev.

Pester kulturni program

Nekaj se jih je že zgodilo, večina se jih še bo. Med opaznejšimi bo vsekakor slovesna akademija z naslovom Bil je dober in prijeten, a hkrati neizprosen mož. Potekala bo danes v kamniškem Domu kulture ob 19. uri, dan po 100. obletnici, ko je Maister v svojem rojstnem mestu postal častni meščan. »Naslov akademije nazorno pokaže na Maistrovo značaj in osebnost, ustvarjalci akademije smo si ga sposodili iz intervjuja z Maistrovim mlajšim sinom Borutom v Večeru leta 1968. Dogodek je zasnovan na kar najvišji kulturni ravni kot preplet kronološko umeščenih fragmentov iz Maistrovega življenja. Pred gledalci oziroma obiskovalci bo na odru kamniškega Doma kulture zaživel v besedi, glasbi in plesu,« je pozvala Juvanova.

Protagonista prireditve bosta dva od najvidnejših slovenskih gledaliških igralcev: Pavle Ravnohrib in Zvone Hribar, ki je tudi Kamničan. Nastopili bodo še pomembni govorci, med njimi predsednik državnega sveta Marko Lotrič in župan občine Kamnik Matej Slapar, ter mešani pevski zbor Odmev Kamnik, otroški in mladinski pevski zbor kamniške glasbene šole, glasbenika Katja in Simon Skalar, violončelistka Katja Plahutnik ter zavod Vitkar. Pod scenarij prireditve, na katero toplo vabijo, sta se poleg Juvanove, tudi vodje rojstne hiše Rudolfa Maistra, podpisala še Goran Završnik in Jože Berlec. Režiranje prireditve so prepustili Boštjanu Štormanu.