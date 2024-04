Krajinski park Ljubljansko barje: Izsledili in zaščitili deset želvjih gnezd

Sodelavci javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje so z elektronskimi sledilci spremljali samice avtohtone želve sklednice. Tako so izsledili deset gnezd, ki so jih zaščitili z mrežo. Lanska generacija malih sklednic, ki so se izlegle lani, je pred kratkim prvič pokukala iz gnezda. Mreža je potrebna zaradi zaščite pred plenilci, saj so mlade želvice malo večje od oreha.