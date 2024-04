Donald Trump je danes postal prvi ameriški predsednik, aktualni ali nekdanji, ki mu sodijo zaradi kaznivih dejanj. V New Yorku se je z izbiro dvanajstih članov porote začelo sojenje, v katerem tožilstvo Trumpu očita ponarejanje poslovnih listin pri plačilih za molk o domnevnih razmerjih. Trajalo bo predvidoma najmanj šest tednov, Trump pa mora biti osebno prisoten. To pomeni, da bo na sodišču na Manhattnu štirikrat na teden. Obtožnica ima skupno 34 točk, najvišja zagrožena kazen je sicer 136 let zapora, a je povsem mogoče, da Trump tudi v primeru obsodbe ne bo šel za zapahe, ker še nikoli ni bil obsojen.

»Komunistični zrežiran proces«

Tožilstvo Trumpu očita, da je pred volitvami leta 2016 plačal 130.000 dolarjev za molk zvezdnici filmov za odrasle Stormy Daniels (pravo ime je Stephanie Clifford) o njunem razmerju, ki ga sam zanika. Plačal je njegov bivši odvetnik in »mož za vse naloge« Michael Cohen, Trump pa mu je kasneje denar vrnil in navedel, da je šlo za pravne stroške, s čimer naj bi ponarejal listine. Tožilstvo trdi, da je šlo samo za enega od več primerov plačil za molk v okviru predvolilne zaščite Trumpa pred negativnimi novicami, pri čemer naj bi poleg Cohna sodelovala še urednik in založnik tabloida National Enquirer. Tako naj bi plačali 150.000 dolarjev bivši Playboyevi zajčici Karen McDougal za molk o razmerju s Trumpom ter 30.000 dolarjev vratarju v Trumpovi stolpnici na Peti aveniji, ko je hotel prodati zgodbo o tem, da je zaposlena v zgradbi zanosila s Trumpom. Tožilstvo trdi, da je kaznivo dejanje tudi sama shema prikrivanja novic pred volilci.

Bivši predsednik vse obtožbe zavrača in pravi, da bi se sojenja udeleževal, tudi če to ne bi bilo zakonsko obvezno, popoldan pa da bo hodil po predvolilnih shodih. Na njih bo bržkone podobno kot doslej trdil, da je žrtev lova na čarovnice in temne države, ker bo letos spet predsedniški kandidat republikanske stranke, v anketah pa mu dobro kaže v tekmi z aktualnim predsednikom Joejem Bidnom. »Temu se reče komunistični zrežiran proces. Če ne zmagamo na volitvah, je s to državo konec,« je rekel na shodu konec tedna v Pensilvaniji. Trump je sicer skušal prestaviti sojenje in trdil, da na Manhattnu ne bo mogoče najti neodvisne porote, a ga je sodnik zavrnil.

Še trije primeri

Ta primer je tudi prvi, v katerem je Trump obtožen kaznivega dejanja. Nabrali so se še trije. V enem Trumpa obtožujejo zarote za spremembo izidov predsedniških volitev leta 2020 ob vdoru njegovih privržencev v kongres. Zdaj čakajo na odločitev zveznega vrhovnega sodišča o tem, ali je Trump užival predsedniško imuniteto. Zaslišanja pred sodiščem bodo prihodnji teden.

V drugem Trumpa v zvezni državi Georgia obtožujejo pritiska za spremembo izidov predsedniških volitev. Skupaj s še štirinajstimi soobtoženimi čaka na datum začetka sojenja, kar ne bo pred avgustom. Si pa Trump prizadeva – enako kot v vseh drugih primerih – prestaviti začetek sojenja na čas po volitvah, saj bi v primeru njegove zmage postopki morali zastati.

Še en primer, v katerem je obtožen kaznivih dejanj, se na nanaša na njegovo domnevno nepooblaščeno odtujitev zaupnih dokumentov po odhodu iz Bele hiše. Začetek sojenja je predviden 20. maja.