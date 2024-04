Janković do 2045

Pretekli teden so na ljubljanskem gradu obelodanili, da nastaja vizija prestolnice do leta 2045. Konkretnih načrtov niso predstavili, je pa ljubljanski župan Zoran Janković dejal, da ga »mika, da bi povedal kaj več o načrtu«, a da bo to prihranil za svoj govor na dan Ljubljane 9. maja.