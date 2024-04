Kot so sporočili iz ptujskega centra za socialno delo, so za otroke poskrbeli v okviru sorodstvene mreže. Poleg tega pa je bila njim in sorodnikom dodeljena še druga ustrezna strokovna pomoč, ki jo prav teh trenutkih najbolj potrebujejo.

Žensko, ki so jo v začetku aprila našli mrtvo v bližini Kidričevega, sta po ugotovitvah kriminalistov umorila njen mož in njegova prijateljica oziroma sodelavka, s katero sta se zbližala. Oba sta zdaj osumljena umora v sostorilstvu, dejanje pa naj bi načrtovala in ga izvedla na zahrbten način. Grozi jima najmanj 15 let zapora.

