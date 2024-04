Malo pred 18. uro se je v nedeljo v Razlagovi ulici razlegalo vpitje, kmalu je bilo mogoče slišati tudi zavijanje policijskih in siren urgentnega reševalnega vozila. Na pomoč naj bi jih poklicali iz recepcije znanega hotela, ki je v neposredni bližini javnih sanitarij, ki so jih v tej ulici uredili pred tremi leti. Eden od moških je okrvavljen obležal pred vrati sanitarij, drugi, ki je dejanje zakrivil, naj bi pobegnil. To so potrdili tudi na Policijski upravi Celje, kjer so bili o dogajanju v prostorih javnih sanitarij obveščeni okoli 18. ure. »Sprla naj bi se moška stara 42 in 44 let. Prepir se je sprevrgel v pretep, pri čemer je 44-letni moški z ostrim predmetom zabodel 42-letnega moškega in ga hudo poškodoval. Storilec je s kraja pobegnil, v večernih urah pa se je sam javil na Policijsko postajo Celje, kjer smo mu odvzeli prostost in ga pridržali. Zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka in vpletenosti morebitnih drugih oseb še poteka,« je vse, kar je tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin lahko povedala za širšo javnost.

Žrtev napadel z nožem

Kot smo neuradno izvedeli, naj bi se mlajši zabodeni moški v celjski bolnišnici še vedno boril za življenje. Napadalec in žrtev naj bi bila brezdomca, Celjan in Žalčan. Prav slednji naj bi bil žrtev kaznivega dejanja. Izvedeli smo še, da naj bi osumljeni žrtev napadel z nožem, s katerim ga je zabodel v del trebuha. »Vam povem, da odkar je celjska občina v vogalu pritličja Celjskega doma, skoraj nasproti prestižnega hotela Evropa, uredila javne mestne sanitarije, ki so brezplačne tako za obiskovalce mesta kot tudi druge občane, tu velikokrat prihaja do težav. Pogosto sanitarije zasede kdo, ki druge, če stopijo vanje, žali in ustrahuje oziroma preprosto prežene. Škoda, ker so toaletni prostori zares lepo urejeni, iz njih je možen tudi SOS klic. A nekateri sanitarije uporabljajo za uživanje drog, ali pa uničujejo inventar,« se je pridušal domačin, ki živi v tej ulici in mu dogajanje ni tuje.

Zakaj naj bi se moška sprla, policija še preiskuje in o dogodku zbira informacije. Ko bo znanega kaj več in bodo opravili tudi razgovor z oškodovancem, pa bodo spisali kazensko ovadbo in jo predali tožilstvu.